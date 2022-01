Enorme sortie de la direction du Barça: Dembélé ne jouera plus et doit "partir tout de suite"

Mateu Alemany, directeur technique du FC Barcelone, a tranché: Ousmane Dembélé ne jouera plus avec le Barça s’il ne prolonge pas et doit quitter le club cet hiver. Le joueur a déjà été écarté pour le match de Coupe du Roi, ce jeudi.

Après les ultimatums répétés, le FC Barcelone a tranché. Ousmane Dembélé (24 ans) ne jouera plus avec le FC Barcelone s’il ne prolonge pas son contrat ou s’il ne part pas cet hiver. Deux hypothèses que le clan du Français, en fin de contrat l’été prochain, n’envisagent pas. Alors, Mateu Alemany, directeur technique du club, a mis ses menaces à exécution dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du club.

"Avec Ousmane, avec ses agents, on a commencé les discussions en juillet, rappelle-t-il. On a parlé pendant six ou sept mois, le Barça a fait plusieurs offres pour que le joueur reste avec nous, offres qui ont été refusées par ses agents. Nous sommes le 20 janvier et il nous paraît évident que le joueur ne compte pas sur le Barça et n'est pas engagé dans le projet sportif du Barça."

"Il doit partir tout de suite"

"Dans cette situation, on a communiqué au joueur et à ses agents qu'il doit partir tout de suite, a-t-il lancé. La conséquence sportive de tout ça, entendue avec le staff technique et l'entraîneur, c'est que nous ne souhaitons pas avoir avec nous des joueurs qui ne sont pas impliqués dans notre projet et qui ne veulent pas être au Barça. Et donc de ne plus le convoquer, en conséquence de tout ce dont on a parlé. Celui qui décide à la fin, c'est l'entraîneur et il a tout notre soutien."

Xavi avait agi quelques minutes plus tôt en dévoilant un groupe sans l’international français pour le huitième de finale de Coupe du roi sur le terrain de l’Athletic Bilbao, ce jeudi (21h30). La veille, il semblait pourtant hésiter à se passer du Français pour le reste de la saison en cas de non prolongation après lui avoir adressé un message clair: où il prolonge, où il part. Une troisième voie s’ouvre désormais: six mois au placard jusqu’à la fin du contrat du champion du monde 2018.