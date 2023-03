Mercato: le Brésil passe à l'attaque pour Ancelotti, le président de la fédération devrait bientôt le rencontrer

Un entretien devrait être organisé en avril à Madrid entre Carlo Ancelotti et le président de la fédération brésilienne, qui voit en lui le successeur de Tite à la tête de la Seleçao.

Les Brésiliens ont longtemps rêvé de Pep Guardiola. En décembre, Ronaldo avait lui-même reconnu qu’il avait fait le forcing pour tenter d’attirer le Catalan au cours de l’année 2022, avant de jeter l’éponge après avoir appris sa prolongation à Manchester City. Sortie dès les quarts de finale du Mondial au Qatar par la Croatie, la Seleção a aujourd’hui un autre nom en tête pour se relancer et succéder à Tite : celui de Carlo Ancelotti.

Un entretien prévu à Madrid le 6 avril

Plusieurs internationaux poussent pour son arrivée, à l’image de Rodrygo et Ederson, et un accord oral aurait été déjà été trouvé avec l’Italien de 63 ans, actuellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024. Ce qui a été démenti par la Fédération brésilienne de football, même si son président Ednaldo Rodrigues a récemment reconnu qu’il était la priorité pour le poste.

A en croire les informations de la journaliste brésilienne Renata Fan, citée par le journal madrilène Marca, une rencontre est prévue le 6 avril prochain entre Ednaldo Rodrigues et Ancelotti. Pour lui présenter concrètement le projet de la Seleção et le convaincre de dire oui. "Ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose de très concret pour le Brésil. Ils veulent un entraîneur avec de l’expérience, qui arrive et qui gagne, comme Ancelotti l'a déjà fait en Europe. Au Brésil, quand ils parlent de Carlo, ils voient un grand manager qui a déjà tout gagné", explique Renata Fan, qui anime l’émission Jogo Aberto avec l’ancien international brésilienpassé par Bordeaux, Denilson.

Selon elle, Kaká pourrait jouer un grand rôle dans les négociations entre la Fédération brésilienne et Ancelotti, qu’il connaît bien pour avoir été sous ses ordres à l’AC Milan. C’est lui qui devrait faire le lien entre les deux parties.