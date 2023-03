Brésil: le président de la Fédération assure ne pas avoir contacté Ancelotti... mais reconnaît qu'il est la cible prioritaire pour le poste de sélectionneur

Alors que le Brésil n'a toujours pas nommé de sélectionneur depuis le départ de Tite après la Coupe du monde 2022, et que le nom de Carlo Ancelotti revient avec insistance, le président de la Fédération, Ednaldo Rodrigues, a affirmé à Reuters ne pas avoir contacté l'entraîneur du Real Madrid. En reconnaissant tout de même qu'il est le favori des joueurs, du peuple brésilien... et de la CBF.

Carlo Ancelotti sur le banc de la Seleçao, tout un peuple en rêve. Alors que la Fédération brésilienne, qui a dit au revoir à Tite après le Mondial au Qatar, doit toujours trouver un sélectionneur, le nom du technicien italien de 63 ans ressort avec insistance depuis des semaines. Certains médias ont même évoqué un accord oral entre les différentes parties, et plusieurs internationaux ont ouvertement poussé pour la nomination du coach du Real Madrid. Sauf que rien n'est fait. Pour le moment, du moins.

Dans un entretien à Reuters en marge du match amical contre le Maroc, le président de la Fédération brésilienne (CBF), Ednaldo Rodrigues, a ainsi assuré ne pas avoir contacté Ancelotti (sous contrat avec le Real jusqu'en 2024), ni personne d'autre.

"Nous respecterons les contrats en place"

"Nous serons très éthiques dans notre approche et nous respecterons les contrats en place, a-t-il indiqué. Nous respectons également le travail effectué par un entraîneur et son club pour en arriver là et toute approche serait un manque de respect pour les dirigeants des clubs en question. Nous avons donc la patience d'attendre le bon moment pour avoir ces conversations."

D'après Reuters, l'idée serait d'entamer les discussions avec les candidats à la mi-avril, avant d'annoncer le nom du nouveau sélectionneur avant la fin du mois de mai, pour qu'il puisse faire ses débuts lors de la trêve internationale de juin.



"Il n'y a rien de vraiment défini pour l'instant pour donner le nom (du prochain entraîneur) avec certitude, a poursuivi Rodrigues. Nous avons besoin d'un entraîneur qui a le respect et l'admiration des joueurs." Et à l'en croire, Carlo Ancelotti fait bien partie de ceux-là.

"Ancelotti n'est pas seulement le favori des joueurs, mais aussi celui des supporters"

"Il est unanimement respecté par les joueurs. Pas seulement Ronaldo Nazario ou Vinicius Jr, mais tous ceux qui ont joué pour lui, a encore confié le dirigeant. Je l'admire vraiment pour son honnêteté dans sa façon de travailler et pour la constance de son travail. Il n'a pas besoin d'être présenté. C'est vraiment un entraîneur de haut niveau. (...) Ancelotti n'est pas seulement le favori des joueurs, mais aussi celui des supporters, semble-t-il. Partout où je vais au Brésil, dans tous les stades, c'est le premier nom que les supporters me sortent.(...) Attendons le moment opportun et nous verrons si nous pouvons y arriver."

Si la CBF ne parvient pas à boucler l'arrivée de l'homme aux quatre Ligues des champions, d'autres noms sont à l'étude, selon Reuters, qui cite ainsi Jose Mourinho (AS Rome), Jorge Jesus (Fenerbahçe) ou Fernando Diniz (Fluminense).