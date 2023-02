Mercato: le fils de Ronaldinho, Joao Mendes, va signer au Barça selon son père

Ronaldinho l'a lui-même annoncé ce lundi, son fils est en passe de signer au FC Barcelone. Joao Mendes était déjà à l'essai avec le Barça depuis le début de l'année. Formé à Cruzeiro, il rejoindra gratuitement la Catalogne, ayant résilié son contrat avec le club brésilien.

Le fils de Ronaldinho au FC Barcelone ? C'est pour très bientôt selon son père. Joao Gomes, 17 ans, devrait rejoindre officiellement le club catalan dans les prochaines heures. Le jeune brésilien formé à Cruzeiro a résilié son contrat avec son club formateur et s'entraîne depuis le début du mois de janvier avec les Blaugranas.

Passé par la PSG Academy brésilienne

Au-delà de la ressemblance physique, Joao Gomes marche sur les traces de son père. Il possède la double nationalité, comme son père: brésilien et espagnol. Maillot du Paris Saint-Germain, floqué du numéro 10 sur le dos, le fils prodigue est passé par l'académie créée par le PSG, au Brésil.

Son passage a été suivi d'une signature à Cruzeiro. Sous l'impulsion de Neymar et Marquinhos notamment, l'actuel leader de Ligue 1 reste très populaire au Brésil.

Ronaldinho, ambassadeur du FC Barcelone

Si le Brésilien passé par le Camp Nou entre 2003 et 2008 est si confiant pour la signature de son fils au FC Barcelone, ce n'est pas pour rien. Ronaldinho assure la fonction d'ambassadeur du club catalan. C'est pourquoi, interviewé dans l'émission "Tu Diràs" sur la chaîne espagnole RAC1, l'ancien international brésilien s'est montré aussi affirmatif après la question : "Est-ce que votre fils va rester pour jouer pour Barcelone ?"

L'homme de 42 ans a assuré que le transfert était imminent et en a profité pour réaffirmer son attachement au club et au rôle qui lui a été confié en tant qu'ancienne gloire du Barça: "Oui, ça arrive maintenant. Avec son arrivée, je serai plus présent que jamais."