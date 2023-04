Mercato: le Real Madrid pourrait se séparer de Ferland Mendy

Face aux blessures récurrentes de Ferland Mendy et à l'émeregence d'alternatives à son poste, le Real Madrid pourrait décider de vendre le latéral français au mercato estival, selon la presse espagnole.

Sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2025, Ferland Mendy n'est pas certain de voir son bail aller jusqu'à échéance. Selon des informations de la radio espagnole Cadena SER, relayées par AS, l'international français de 27 ans (9 sélections) n'est plus considéré comme un élément indispensable de la Casa Blanca.

Mendy poussé vers la sortie par Camavinga, malgré lui ?

Les raisons qui motiveraient une éventuelle vente cet été seraient les suivantes : Ferland Mendy s'est régulièrement blessé cette saison (il a manqué plus de 45 % des rencontres du champion d'Espagne et d'Europe en titre), est moins performant, et son absence a été comblée avec brio par Eduardo Camavinga, dont le replacement en tant qu'arrière gauche a donné satisfaction à Carlo Ancelotti.

De plus, la saison prochaine, le Real Madrid va voir débarquer Fran Garcia dans ses rangs, le latéral du Rayo Vallecano, et des joueurs comme Nacho Fernandez et David Alaba peuvent également dépanner à ce poste.

Recruté en 2019 pour près de 50 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, Ferland Mendy a disputé 130 matchs avec le Real Madrid, et en a profité pour gonfler son palmarès en remportant deux championnats d'Espagne, deux supercoupes d'Espagne, une Ligue des champions et une supercoupe d'Europe.