Real Madrid: Ferland Mendy vivement critiqué après la défaite face à Villarreal

Titulaire samedi soir lors de la défaite face à Villarreal (2-1), Ferland Mendy n’a pas été épargné par la presse espagnole, qui lui reproche de nombreuses erreurs.

Le Real Madrid a passé un samedi difficile, puisque les joueurs de Carlo Ancelotti se sont inclinés à Villarreal (2-1) lors de la 16e journée de Liga. Un revers qui a entraîné beaucoup de critiques de la part des médias espagnols. Ces derniers ont enchaîné les mauvais commentaires à l’égard des joueurs madrilènes, notamment un en particulier: Ferland Mendy.

Titulaire dans le couloir gauche face au sous-marin jaune, l’international français (27 ans) a vécu un cauchemar devant les offensives de Villarreal et confirme un début de saison plus que délicat, lui qui doit faire oublier le départ de la légende Marcelo. Pour Marca, l’ancien Lyonnais “donne raison à ses détracteurs”, même s’il “n’est pas le seul coupable”. “Il a gâché sa prestation avec une grossière erreur en début de deuxième période qui a mené au but de Yeremi Pino. Une erreur qui coûte cher, surtout pour un joueur aussi solide derrière qu’irrégulier avec le ballon dans les pieds.”

“Il prend trop la confiance avec le ballon”

L’autre journal madrilène, AS, pointe le “mauvais match” de Ferland Mendy, “qui n’a pas réussi à contrôler Chukwueze défensivement et qui a fait un cadeau flagrant à Villarreal pour qu’ils prennent l’avantage. Ancelotti a vu que ce n’était pas son jour et l’a fait sortir à la 64e.”

Arrivé en 2019 en provenance de Lyon contre un chèque de 48 millions d’euros, le Français peine à être convaincant. D’abord en concurrence avec Marcelo, Mendy a été propulsé titulaire cette saison (19 matchs toutes compétitions confondues, une passe décisive) et garde la confiance de ses coéquipiers, comme le rapporte Marca.