Mercato: prêt cassé après deux jours seulement, contrat à Villarreal rompu... imbroglio autour de Paco Alcacer

Prêté par Villarreal à Al Sharjah mercredi soir, Paco Alcacer a vu son contrat de prêt être annulé par le club émirati ce vendredi, avant que son contrat avec Villarreal ne soit lui-même rompu. L'attaquant du sous-marin jaune s'est finalement engagé librement trois ans dans le club des Emirats arabes unis.

La (mauvaise) surprise pour Villarreal. Mercredi, le club de la région de Castellon annonçait être parvenu à un accord pour le prêt de son attaquant Paco Alcacer au club émirati d'Al Sharjah. L'attaquant espagnol était alors déjà sur place et avait été présenté maillot sur le dos au stade. Seulement 40h plus tard... retour à l'envoyeur avec une rupture du contrat de prêt.

Il semblerait finalement qu'il se soit engagé librement pour trois ans aux Emirats arabes unis, après avoir vu son contrat être résilié par le sous-marin jaune.

Un contrat de prêt résilié...

Villarreal annonce ce vendredi qu'Al Sharjah a décidé unilatéralement de rompre son contrat. "Al Sharjah a décidé d'annuler unilatéralement l'accord de prêt qu'ils avaient conclu avec Villarreal CF pour le prêt de Paco Alcácer", écrit dans un très bref communiqué le club groguet. Aucune raison n'est alors évoquée.

Le journaliste Javi Mata, qui suit l'actualité de Villarreal pour le journal AS, annonce qu'il s'agit d'un problème dans le contrat, mais lui-même admet ensuite sur une radio locale ne pas connaître la raison exacte de ce souci.

...puis son contrat avec Villarreal rompu aussi

Dans la foulée, Villarreal a annoncé avoir résilié le contrat de son attaquant, qui ne rentrait plus dans les plans d'Unai Emery. "Villarreal CF et Paco Alcácer ont trouvé un accord sur la résiliation de son contrat, ce qui signifie que l'attaquant n'est plus chez les Groguets, écrit dans un communiqué une heure plus tard. Le club le remercie pour son dévouement et son professionnalisme au cours des trois dernières saisons et lui souhaite la meilleure des chances dans sa carrière."

Sur son compte Twitter, Paco Alcacer a communiqué sur cet imbroglio et semble expliquer le fin de mots de l'histoire: il a résilié son contrat avec Villarreal pour signer librement un contrat de trois ans au club d'Al Sharjah.

Il lui restait trois années de contrat. Arrivé à Villarreal en janvier 2020 après deux ans et demi à Dortmund, l'international (28 ans, 19 sélections) a marqué 21 buts en 76 matches sous les couleurs du sous-Marin jaune.