Messi et Griezmann investissent dans une chaîne de burgers en Espagne

Lionel Messi et Antoine Griezmann ont investi dans la chaîne de restauration rapide Vicio, en pleine expansion en Espagne, en tant qu’actionnaires de la société Barlon Capital. Les deux stars ont évolué ensemble au FC Barcelone entre 2019 et 2021.

Des cheeseburgers servant les intérêts de Lionel Messi et Antoine Griezmann. L’attaquant de l’équipe d’Argentine et son homologue de l’équipe de France, qui ont évolué ensemble durant deux saisons au FC Barcelone (entre 2019 et 2021), ont investi en Espagne dans la chaîne de restauration rapide Vicio, fondée notamment par Aleix Puig, un ancien vainqueur de l’émission de téléréalité MasterChef.

Selon la presse ibère, la société Barlon Capital, dont Messi et Griezmann sont actionnaires, a participé au tour de table de 17 millions d’euros de Vicio. La chaîne spécialisée dans les burgers est en pleine expansion de l’autre côté des Pyrénées, où elle a ouvert quatorze restaurants en 2022. De quoi multiplier ses revenus par cinq, pour atteindre un chiffre d’affaires estimé à 20 millions d’euros. Une croissance en partie impulsée par son activité de livraison à domicile, particulièrement plébiscitée par ses clients.

Vicio a organisé la dernière fête d’anniversaire de Griezmann

Avec sa nouvelle levée de fonds, Vicio ambitionne de s’implanter encore plus sur le territoire espagnol. Avec l’objectif d’ouvrir des restaurants dans dix nouvelles villes, notamment à Saragosse ou en Andalousie. Pour obtenir un chiffre d’affaires approchant les 40 millions d’euros d’ici la fin de l’année.

L’an passé, Vicio avait organisé la fête d’anniversaire d’Antoine Griezmann, né le 20 avril. La star de l’Atlético de Madrid célébrait alors ses 32 ans. Le logo de la chaîne de burgers s’affichait sur une grande partie des produits proposés et de la décoration installée pour l’occasion.