Barça: Xavi refuse de parler de l’affaire Negreira, à la veille d’un nouveau Clasico contre le Real

Après sa victoire à Bernabeu à l’aller (0-1), le FC Barcelone va accueillir le Real Madrid, ce mercredi au Camp Nou (21h), en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Un clasico que Xavi prépare en occultant l’affaire Negreira, qui perturbe le quotidien du club catalan ces dernières semaines.

Secoué par un scandale arbitral depuis mi-février, le vestiaire du FC Barcelone "ne parle pas" des sujets extra-sportifs et se prépare seulement à recevoir un Real Madrid "touché" qui aura "envie de prendre sa revanche", ce mercredi (21h) en demi-finale retour de Coupe du Roi. C’est ce qu’a expliqué Xavi ce mardi à la veille du Clasico. "Les sujets extra-sportifs n'entrent pas dans le vestiaire. On parle de ce que l'on doit corriger, comment se placer... On ne parle pas de Negreira (l'ex-patron de l'arbitrage espagnol, ndlr), de Tebas (le président de la Ligue espagnole), ou de l'UEFA... On veut juste prouver qu'on peut les battre à nouveau", a assuré le coach du Barça.

Le technicien blaugrana a vite enchaîné sur les facteurs à surveiller chez les Madrilènes, battus 1-0 à l'aller à Bernabeu, lors de ce nouveau clasico. "Ils seront touchés, ils auront envie de prendre leur revanche. Ils ont perdu les trois derniers clasicos, mais ce sera une autre bataille. C'est une place en finale qui est en jeu", a rappelé Xavi. L'ancienne gloire du Camp Nou s'attend à un Real "agressif, qui voudra nous priver de ballons. Ils savent que sans ballon, on souffre, donc ils viendront nous presser haut, ils l'ont fait à l'aller et ils avaient été supérieurs dans la possession de balle", a-t-il rappelé.

Xavi voit le Real Madrid "favori"

"La finale de Supercoupe d'Espagne, et aussi le match de Liga à la maison, sont des exemples de comment on veut jouer" contre le Real, a glissé le coach catalan, qui voit le Real "favori". "On essaiera de les acculer dans leur camp, on devrait faire preuve de beaucoup de personnalité pour avoir le ballon. Ils restent plus habitués que nous à ce genre de matches, ils sont habitués à revenir de situations désespérées. On devra rester en alerte, on va essayer de dominer le match, d'être supérieurs à eux, on ne doit pas avoir l'impression qu'on sait déjà à quoi s'attendre avec eux", a estimé l'entraîneur du Barça, qui espère que le Camp Nou sera "une cocotte-minute".