PSG: Lionel Messi ne sera pas Parisien la saison prochaine (à moins que Doha ne renverse la table)

Au Paris Saint Germain, on ne veut plus de l’association Mbappé, Messi et Neymar. Comme le révélait RMC Sport il y a quelques semaines, un des trois devrait quitter la capitale la saison prochaine. Selon nos informations il s’agit de Lionel Messi. Sauf retournement de situation l’Argentin va quitter Paris.

C’est presque une surprise si on regarde dans le rétroviseur, mais pour la saison 2023/24, le numéro 30 devrait échoir à un jeune du Paris Saint-Germain, et pas au septuple Ballon d'or. Et pourtant, il y a encore quelques mois, alors que Lionel Messi s'envole en novembre pour le Qatar et la Coupe du monde 2022, la tendance lourde était à une prolongation de la Pulga au PSG. La situation était simple, il arrive en fin de contrat au mois de juin avec une option d’un an, activable avec l’accord des deux parties, ne reste qu'à se mettre d'accord.

A la fin de l’année 2022 donc, après un titre mondial glané au Qatar, la direction sportive du PSG et Leo Messi avaient trouvé un accord. Cette entente concernait notamment le salaire du joueur qui était peu ou prou identique à ce qu’il gagne actuellement. Un accord, peut-être, mais pas de signature. Lionel Messi part fêter son titre en Argentine, des célébrations qui feront d'ailleurs tiquer chez les supporters du PSG. A son retour à Paris, toujours pas de signature. Pire, les liens entre les deux parties se sont distendus. Des tensions liées aux performances du joueur, assez loin de celles qui lui ont permis de décrocher le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde, tout comme à l’environnement de Lionel Messi toujours à l’affût d’un meilleur contrat.

Le Barça fait des appels du pied et ne s'en cache pas

Plus globalement, au PSG, l’investissement du joueur est remis en cause. Sans compter que se séparer de lui permettrait de réduire la masse salariale, ce qui n’est pas du tout un détail pour le PSG. Reste qu’à Paris, le pouvoir trouve ses sources à différents endroits. Les décisions aussi. Dit autrement si Doha ne renverse pas la table en décidant de faire de la prolongation de Lionel Messi une priorité, l’avenir de l’Argentin ne s’écrira pas à Paris. Et même dans cette hypothèse que beaucoup ne veulent pas imaginer au club, il n'est pas sûr que l’Argentin dise oui.

Continuer à Paris n’est plus la priorité pour le septuple Ballon d’or. Les récents sifflets à son encontre, un an après ceux consécutifs à l'élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid, sont un épisode de plus dans les relations en dents-de-scie entre Messi et l'environnement parisien. D'autant que son club de toujours, le FC Barcelone, lui fait des appels du pied et ne s’en cache plus, même si le montage financier s'annonce là aussi assez acrobatique vues les difficultés budgétaires du club catalan ces derniers mois.