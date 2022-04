Piratage: le créateur de Roja Directa condamné à 2 ans de prison et 500.000 euros d’amende

Le créateur de Roja Directa, un site de streaming illégal très fréquenté il y a quelques années, a été condamné par la justice espagnole à deux ans de prison et 500.000 euros d'amendes à verser à La Liga et Mediapro.

Pierluigi Collina qui brandit un carton rouge dans le coin gauche de l’écran, c’est un souvenir qui a marqué de nombreux fans de foot. Pendant des années, le dessin représentant l’arbitre italien a été associé à Roja Directa, un site pirate qui proposait jusqu’à il y a peu une quantité de liens pour suivre en direct et gratuitement les rencontres sportives diffusées sur des chaînes payantes.

Le vrai Roja Directa a disparu en 2018 mais plusieurs sites ont repris le nom et le design de l’époque pour monter de nouvelles plateformes. Le créateur originel, Miguel T. G., a lui été poursuivi par la justice espagnole pour ses activités. Il a accepté d’être condamné à deux ans de prison et à verser une indemnité de 500.000 euros à La Liga et Mediapro, diffuseur du championnat espagnol.

Miguel T. G. n'ira pas réellement en prison

Miguel T. G. n’ira toutefois pas derrière les barreaux : la peine de prison a été suspendue compte tenu de l’accord trouvé entre les parties. Au départ, l’accusation réclamait d’ailleurs six ans de prison envers le créateur du site, qui a engrangé des bénéfices grâce aux publicités présentes sur Roja Directa et sur quatre autres sites similaires.

Le créateur du site a aussi l’interdiction de travailler sur un site web ou dans l’informatique pour les deux prochaines années. Un temps la référence des sites de streaming illégaux, Roja Directa aura fini par sombrer pour ne rester qu’un souvenir dans l’esprit de ceux qui regardaient du foot sur internet dans les années 2000 et 2010.