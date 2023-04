PSG: les médias espagnols se régalent du tacle de Mbappé contre Paris

Personnage central d'une campagne de réabonnement dévoilée par le PSG, Kylian Mbappé a publiquement affiché son désaccord sur les réseaux sociaux. Une sortie qui fait le bonheur de la presse espagnole.

Nouveau psychodrame au PSG. Un épisode de plus dans une saison décidément chaotique. Pas franchement convaincu par la campagne de réabonnement dévoilée par le club de la capitale, Kylian Mbappé a tenu à le faire savoir dans un message posté ce jeudi sur ses réseaux sociaux. "Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain", a commenté l’attaquant en réaction à ce film promotionnel le mettant très avant.

"A aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur", a-t-il ajouté, et "cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas d'accord avec cette vidéo publiée". Sans communiquer sur le sujet, Paris avait retiré la vidéo. Avant de la repasser en ligne. Toujours à l’affût d’une bribe d’information sur l’avenir de Mbappé, régulièrement annoncé au Real, les médias espagnols se régalent de ce dernier épisode de la saison parisienne.

El Chiringuito parle d'une "crise" entre Paris et Mbappé

De Marca à Mundo Deportivo, en passant par Sport et AS, ils reprennent tous les déclarations écrites du champion du monde 2018. Marca y voit un "communiqué très dur", AS pointe un vrai "désaccord" entre Paris et Mbappé, alors que la situation semble particulièrement amuser les journaux catalans. "Mbappé accuse publiquement le PSG, qui continue de faire parler pour son actualité extrasportive. On dirait qu’il n’y a jamais de calme dans la capitale française. Cette fois, c’est Mbappé qui est à l’honneur, avec un message qui a surpris tout le monde", relève Sport.

"Mbappé se plaint du PSG, il montre sa colère", renchérit Mundo Deportivo. Sans surprise, le sujet fait aussi réagir l’émission El Chiringuito, qui va plus loin en parlant d’une "crise" entre le PSG et son n°7. Preuve de l'importance prise par Mbappé en Espagne, même les médias généralistes relaient sa sortie, à l'image d'El Pais et ABC.