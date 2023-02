Real: Benzema sort sur blessure, Militao également touché

A l’occasion de la victoire du Real Madrid face à Valence (2-0) en Liga ce jeudi, Karim Benzema s’est blessé. Tout comme Eder Militao. Inquiétant pour les Merengues avant leur 8e de finale aller de Ligue des champions à Liverpool, le 21 février.

L’hiver amène habituellement son lot de blessures musculaires sur les terrains de football. Surtout quand celui-ci succède à une Coupe du monde disputée à l’automne. A l’image de Kylian Mbappé victime mercredi d’une lésion musculaire à la cuisse avec le PSG, Karim Benzema devrait rejoindre l’infirmerie dans les prochains jours. Ce jeudi, le Real Madrid a assuré l’essentiel en dominant Valence (2-0), restant ainsi à cinq points du leader de la Liga, le Barça. Mais il n’y a pas eu que des sourires du côté de Santiago Bernabeu.

Benzema demande à sortir

Les Merengues semblent avoir perdu deux joueurs. Touché lors d’un choc avec Lino, Eder Militao a quitté ses coéquipiers dès la 36e minute, et a été remplacé par Dani Carvajal. Même schéma en seconde période pour Karim Benzema. L’attaquant français semble avoir ressenti un ennui musculaire après une frappe qui filait au but avant l’intervention de Mouctar Diakhaby. Quelques minutes plus tard, l’ancien joueur de l’OL a demandé son changement à la 60e minute, par Rodrygo.

Grimaçant, Benzema apparaissait inquiet à sa sortie, lui qui a immédiatement rejoint les vestiaires. Inquiétant pour le Real Madrid en vue du 8e de finale aller de la Ligue des champions à Liverpool, le 21 février.