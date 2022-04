Real: Casemiro défend Bale après les sifflets du public madrilène

Casemiro a rappelé le pédigrée de Gareth Bale, ce lundi en conférence de presse, deux jours après les sifflets de Santiago-Bernabeu à l’encontre du joueur gallois, lors de son entrée en jeu face à Getafe.

Samedi dernier, Gareth Bale a fait son retour au stade Santiago-Bernabeu. Il n’y avait plus foulé la pelouse depuis février 2020, une éternité. Durant ces un peu plus de deux années, le Gallois a joué au stade Alfredo-Di Stefano, le centre d’entraînement du Real Madrid utilisé pendant la pandémie et les travaux de Bernabeu, et a été prêté à Tottenham, la saison passée.

Pourtant, il n’a pas été accueilli en héros, samedi lors de son entrée en jeu face à Getafe. Le public madrilène l’a sifflé à chacune de ses touches de balle, frustré sans doute que le joueur ait insisté lors des derniers mercatos pour ne pas être transféré. Le Gallois souhaite en vérité aller au bout de son contrat avec le Real Madrid, qui court jusqu’à la fin de saison.

"Vous sifflez l’histoire de ce club"

"Quand vous sifflez un joueur comme ça, vous sifflez l’histoire de ce club, a réagi Casemiro en conférence de presse, ce lundi. Le foot, ce sont des opinions, chacun les siennes, mais je ne suis pas d’accord quand un joueur de mon équipe est sifflé. On est du même côté, on doit le supporter."

Le joueur brésilien a même rappelé ce que Gareth Bale a fait pour le Real, lui qui était des trois campagnes victorieuses de Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018. "Il est un joueur historique pour le club, a précisé Casemiro. Il a marqué beaucoup de buts importants pour le Real Madrid." Ce week-end, un autre Brésilien, Marcelo, était aussi monté au créneau et avait trouvé qu’il était "triste" de siffler Bale.