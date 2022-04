Real-Chelsea: Ancelotti et Casemiro assument leur dépendance à Benzema

A la veille du quart de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea mardi soir à Santiago Bernabeu (sur RMC Sport), l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti et le milieu de terrain brésilien Casemiro sont dithyrambiques sur Karim Benzema, en état de grâce depuis plusieurs semaines.

Il marche sur l’eau. A 34 ans, Karim Benzema est dans la forme de sa vie. Devenu le leader d’attaque du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l’avant-centre français et capitaine des Merengue a éliminé presque à lui seul le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions avant d’éteindre Stamford Bridge la semaine passée avec un fracassant triplé en quart de finale aller (1-3).

Avant le match retour contre Chelsea, Carlo Ancelotti n’a pas nié que son équipe était dépendante de son buteur comme l’affirment de nombreux observateurs : "Cela ne me gêne pas ! Je suis même heureux d'être dépendant d'un attaquant avec ce rendement. Dans le passé, les attaquants restaient dans la surface pour pousser le ballon au fond dès que possible. Aujourd'hui, ils doivent faire plus. Les attaquants modernes doivent attaquer la défense, ils doivent se battre. A mon avis, Karim est l'attaquant moderne ultime", estime l'entraîneur du Real.

Casemiro : "A l'entraînement, tous les jours, on est toujours tellement impressionnés"

Comme l'Italien, Casemiro n’hésite pas lui non plus à dire que l’actuel meilleur buteur de Liga (24 buts) est tout simplement indispensable au Real : "C'est un joueur historique et actuellement peut-être notre joueur le plus important", constate le Brésilen, complètement fou de son partenaire : "Vous, vous ne le voyez que 90 minutes sur le terrain, les buts qu'il marque, mais on est ensemble tout le temps. A l'entraînement, tous les jours, on est toujours tellement impressionnés. Il fait partie de l'histoire du club et c'est un honneur d'être ses coéquipiers. C'est un joueur incroyable." Casemiro et Karim Benzema tenteront de valider mardi soir leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions.