Real: "Les meilleurs kebabs viennent de mon quartier", Rüdiger se confie sur son enfance

Dans une inteview accordée à Marca, Antonio Rüdiger, défenseur du Real Madrid, a évoqué son enfance en Allemagne et ses premiers souvenirs de footballeur.

Avant de retrouver Chelsea (ce mercredi, 21 heures, sur RMC Sport), son ancien club, en quarts de finale de Ligue des champions, Antonio Rüdiger a accordé un entretien à Marca, à travers lequel il évoque notamment... la spécialité culinaire de son quartier, à Berlin.

"Neukölln, c'est mon quartier. J'ai grandi là-bas en jouant dans les cages. C'était toujours difficile et les autres m'appelaient Rambo Jr, parce que j'étais un peu sauvage, détaille le colosse du Real Madrid. C'est un endroit charmant, avec des gens adorables, une belle communauté... et les meilleurs kebabs sont là", assure-t-il sans hésitation. Ses compatriotes Lukas Podolski et Kevin Grosskreutz, étaient visiblement d'avis à décerner la palme à la ville de Cologne...

Totti, "la personne la plus loyale du monde du foot"

Au détour de cet entretien, Antonio Rüdiger évoque également Francesco Totti, le légendaire attaquant de l'AS Roma qu'il a côtoyé pendant deux saisons en Italie. "À mon avis, c'est le meilleur joueur italien. Je pense qu'il est la personne la plus loyale du monde du football. Je me souviens du premier jour où je l'ai rencontré et j'étais... wow, j'ai eu la chair de poule parce que c'était une personne d'une autre génération", confie l'international allemand de 30 ans, empli d'adimration.

"Je n'aurais jamais imaginé partager un vestiaire avec lui et quand je l'ai fait pendant deux ans, il a toujours été merveilleux avec moi. Je lui serai toujours reconnaissant, ainsi qu'à Roma, pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée", conclut le défenseur d'origine sierraléonaise au sujet de Totti.