Real Madrid: 300 millions d'euros de pertes à cause du coronavirus

Le coronavirus et ses conséquences économiques ont fait baisser de 300 millions d’euros les revenus du Real Madrid sur l’exercice 2020-2021, comme l’a officialisé le club ce mercredi.

C’était l’heure des comptes pour Florentino Perez et le Real Madrid. Dans un communiqué, diffusé mercredi sur son site officiel, le club a révélé ses résultats financiers pour la saison 2020-2021, ainsi que sur l’intervalle entre mars 2020, date de l’interruption de la Liga à cause du coronavirus, et la reprise. Au total, les Merengues ont enregistré une baisse de revenus de 300 millions d’euros sur cette période.

La pandémie mondiale a fait reculer les finances du club dans tous les secteurs : "principalement la billetterie", puisque les spectateurs n’ont pas eu accès au stade, mais aussi sur les droits télés et les activités commerciales, qui augmentait pourtant de manière constante depuis vingt ans. Au total, le "manque à gagner avoisine les 300 millions d’euros, auxquels il faut ajouter tous les nouveaux revenus qui auraient pu être obtenus sans le coronavirus".

Une dette qui commence à être épongée

Le bilan n’est toutefois pas complètement noir pour le Real. Le club aux 13 Ligues des champions a réussi à faire diminuer sa dette, passant "d'une dette nette de 240 millions d'euros pour la saison 2019-2020 à 46 millions pour la saison 2020-2021". Après impôts, le club clôt la saison dans le vert, avec "un bénéfice de 874 000 euros", tout comme sa saison précédente. Deuxième club le plus cher du monde, le Real conserve des capitaux propres de 534 millions d’euros et une trésorerie de 122 millions d’euros.

Dans une volonté de faire baisser sa masse salariale, le Real Madrid devrait se séparer de plusieurs joueurs cet été, selon les médias espagnols. Gareth Bale, Eden Hazard, Isco, Martin Odegaard et Dani Ceballos sont notamment annoncés sur le départ.