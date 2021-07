Coronavirus: pas de jauge dans les stades, et un pass sanitaire obligatoire pour les salles de sport

Présente sur le Tour de France ce mardi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a apporté plusieurs précisions quant au pass sanitaire. En plus des grandes enceintes, celui-ci sera également obligatoire pour la pratique du sport en salle à partir du mois d'août.

Cette fois, le message est clair: mieux vaudra être vacciné pour assister à des événements sportifs et même pour pratiquer une activité sportive dans les prochains mois. Alors que le président de la République a fait lundi soir plusieurs annonces, dont l'extension du pass sanitaire aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à partir du 21 juillet (contre 1.000 auparavant), la ministre des Sports Roxana Maracineanu a apporté ce mardi plusieurs précisions.

La première: non seulement le pass sera demandé pour le public souhaitant se rendre sur un événement important, mais il le sera aussi pour les gens souhaitant pratiquer une activité sportive en intérieur, type salle de fitness ou de musculation.

Des stades pleins en Ligue 1? Possible... si le public est vacciné

"A partir du mois d’août, à partir du premier entrant dans un endroit il y aura besoin du pass sanitaire, a glissé l'ancienne nageuse au départ de la 16e étape du Tour de France en Andorre. C’est aussi un moyen pour l’écosystème sportif et de loisirs d’inciter à la vaccination. C’est ce que nous voulions faire depuis un moment."

Et Maracineanu de justifier: "La vaccination est aujourd’hui l’arme la plus pertinente contre le Covid. Si nous voulons avoir la liberté de revenir à une vie normale, ça passe par la vaccination. (…) Nous incitons tout le monde à se faire vacciner pour pouvoir se retrouver ensemble et pratiquer du sport."

La deuxième info à retenir, c'est que la ministre a confirmé qu'aucune jauge ne sera fixée - du moins dans l'immédiat - pour les grandes enceintes sportives, comme les stades de Ligue 1. Ce qui pourrait donc permettre d'avoir des tribunes pleines. A condition, encore, que tous les spectateurs soient en règle avec les consignes sanitaires. "Il n’y a pas de limitation de jauges dans les stades aujourd’hui, néanmoins il faudra avoir un pass sanitaire pour rentrer dans un stade, rappelle-t-elle. (…) Pour avoir des stades pleins en Ligue 1 et dans les autres compétitions, il faudra passer par la case pass sanitaire, donc par la vaccination en priorité."