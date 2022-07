Real Madrid: Bale retrouve déjà ses anciens coéquipiers en stage à Los Angeles

En stage à Los Angeles (États-Unis) depuis le 19 juillet et jusqu'à dimanche, les joueurs du Real Madrid ont reçu jeudi la visite d'un ancien de la Maison Blanche. Gareth Bale, qui évolue désormais pour le Los Angeles Football Club, est venu saluer ses anciens coéquipiers avant le début de leur entraînement.

Les États-Unis, et plus particulièrement Los Angeles, sont un endroit prisé des clubs européens cet été pour y effectuer leur présaison. Hier et comme il y a quatre jours, Giorgio Chiellini, désormais défenseur du Los Angeles Football Club (LAFC), a rendu visite à ses anciens coéquipiers de la Juventus, en stage de préparation dans la cité des anges.

À la suite de ces deux visites successives, des interrogations sont apparues alors que le Real Madrid se trouve en stage à Los Angeles depuis le 19 juillet. Gareth Bale, joueur du LAFC depuis le 7 juillet, allait-il rendre visite à ses anciens coéquipiers madrilènes? L'ailier gallois l'a finalement fait jeudi après-midi (dans la nuit en France) en assistant à la séance d'entraînement du Real Madrid à l'Université de Californie à Los Angeles.

Trae Young était également présent

Avant le retour en Espagne des joueurs du Real dimanche, après le dernier match amical du club contre la Juventus, Bale a donc partagé quelques moments avec Luka Modric, Karim Benzema et consorts. Le Gallois a également échangé une accolade avec l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti. Il n'était pas la seule star en bord terrain, puisque le basketteur des Hawks d'Atlanta, Trae Young, était également présent.

Après ce petit passage par la case nostalgie, Bale va pouvoir se replonger dans son objectif principal: se préparer au mieux pour la Coupe du monde à venir, qu'il disputera avec le pays de Galles. Depuis son arrivée au LAFC, l'ailier a disputé deux matchs comme remplaçant. Il a débloqué son compteur contre Kansas City le 24 juillet.