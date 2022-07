Real-Barça: le prix délirant des places pour le Clasico amical à Las Vegas

Aux Etats-Unis, au pays du football américain, du baseball et du basket, le "soccer" a su se faire une place de choix ces dernières années. Alors les billets pour voir un match entre le Real Madrid et le FC Barcelone (dimanche à Las Vegas), deux des plus grands clubs de la planète, s’arrachent à prix d’or.

C’est un événement planétaire qui va poser samedi soir à 20h (dimanche matin 5h, en France) ses valises dans la ville de Paradise, petite localité de Las Vegas de 17.000 habitants. Après deux longues années de coupure à cause du Covid, les tournées d’été des plus grands clubs de la planète sont de retour de l’autre côté de l’Atlantique, pour le plus grand bonheur des fans de "soccer". Avec, en point d'orgue, le Clasico amical entre le Real Madrid et le Barça.

Domicile habituel des Raiders de Las Vegas, franchise de football américain anciennement installée à Oakland, le mythique Allegiant Stadium s’apprête à accueillir un match de football, et quel match… Certainement le plus mythique, incontestablement le plus suivi à travers le monde, le duel entre deux des clubs les plus connus de l’histoire du sport.

Si certains doutent encore du poids d’un simple match de préparation entre ces deux équipes aux Etats-Unis, où le football n’a qu’une petite place au milieu des sports US, ils sont invités à aller faire un tour sur les différents services de billetterie. Le prix des places s’étale de 346 euros, pour les plus mal placées, à plus de 1000 euros, au plus près des acteurs, sur le site de vente en ligne Viagogo.. Des chiffres dignes d’une finale de Ligue des Champions.

Les hostilités sont déjà lancées

Même si ce match ne sert que de préparation, un Clasico entre deux clubs aussi rivaux n’est jamais vraiment amical. Les dernières déclarations des principaux acteurs de la rencontre ont d’ailleurs déjà lancé les hostilités.

Interrogé par As à l’issue de son excellente performance contre l’Inter Miami (1 but et 2 passes décisives), Raphinha déclarait : "Marquer donne toujours confiance et si vous le faites contre une équipe comme le Real Madrid, encore plus. Pour moi, nous sommes meilleurs que Madrid". Il y a quelques heures, c’était au président du club blaugrana de prendre la parole, à l’occasion de sa participation à un spot publicitaire: "Ne vous inquiétez pas, Merengues, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas", ironisait-il. Côté madrilène, la communication s’est montrée plus discrète, mais nul doute que toutes ces paroles ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds.

Un précédent à Miami en 2017

Bien qu’il ne se soit exporté que quatre fois hors des terres espagnoles, le Clasico aux Etats-Unis n’est pas inédit, et un précédent existe, en 2017. Ce match avait été marqué par l’absence de Cristiano Ronaldo, et même si nous l’ignorions alors, il s’agissait d’un des derniers matchs de Neymar sous le maillot rouge et bleu. Le FC Barcelone l’avait emporté 3-2 avec notamment un but de Lionel Messi.

L’absence de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo n’avait pas impacté l’engouement autour de ce match, avec des chiffres similaires à ceux qui sont attendus samedi à Las Vegas. Le stade de Miami était plein à craquer, et les places s’étaient vendues à près de 800 euros sur le marché noir, une véritable folie. Samedi, au pays du basket, du baseball et du football américain, le "soccer" sera roi et tous les regards seront pour une fois tournés vers le ballon rond.