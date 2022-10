Real Madrid-Barça: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Clasico

Le Real Madrid accueille le FC Barcelone dimanche à 16h15 au stade Santiago Bernabeu pour le fameux Clasico, choc de la 9eme journée de Liga.

C’est un dimanche placé sous le signe des chocs dans les championnats européens. Avant PSG-OM en Ligue 1 (20h45) et Liverpool-Manchester City en Premier League (17h30), place au Clasico en Liga. Le Real Madrid accueille le Barça à 16h15 au stade Santiago Bernabeu. Le sommet de la 9eme journée du championnat espagnol sera diffusé en direct sur beIN Sports1 et à suivre en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Egalités de points entre les deux équipes

A la veille du probable couronnement de Karim Benzema au Ballon d’or, le Real et le FC Barcelone sont à égalité de points. Les Catalans abordent le choc en position de leader à la faveur d’une meilleure différence de buts (+19 contre +12). Si les Merengue sont champions d’Espagne en titre, ils s’étaient lourdement inclinés face à leur rival lors de leur dernière opposition (4-0) en mars dernier.

Pour autant, cette gifle ne va pas hanter le Real selon le technicien. "Le match de l'an dernier ne va pas nous affecter. C'est une nouvelle saison, un nouveau clasico", a balayé Carlo Ancelotti. "On est excités à l'idée de jouer ce clasico. On va jouer un match que le monde entier va regarder. Donc on rêve de montrer une bonne image, et de gagner, pour nos supporters. Mais ce n'est pas un match de vie ou de mort", a nuancé le technicien italien.