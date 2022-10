Ballon d'or: Giroud estime que Benzema "mérite" le trophée

EXCLU RMC SPORT - Dans un entretien sur sa saison et ses engagements, Olivier Giroud a estimé que Karim Benzema était le favori pour le prochain Ballon d'or. Le buteur du Milan AC affirme également qu'il veut tout donner pour disputer une troisième Coupe du monde.

Olivier Giroud s'est longuement confié à RMC Sport, alors que le buteur de l'AC Milan réalise un début de saison solide avec les Rossoneri, champions d'Italie en titre. Déjà auteur de cinq buts et deux passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues.

"C’est vrai que j’ai joué 13 matchs comme titulaire, une chose qui ne m’était pas arrivé depuis un certain moment. On a la possibilité de faire des rotations mais on n’a pas été épargné par rapport aux blessures. Il a fallu que j’enchaîne, mais je me sens très bien physiquement. Ce statut d’enchaîner les matchs titulaire me fait plaisir. J’ai des responsabilités dans cette équipe et je me sens très bien donc j’espère que ça va continuer", souligne l'international français.

>> L'interview intégrale d'Olivier Giroud à RMC Sport

"Je ne vois pas qui pourrait le concurrencer"

Des performances qui le place logiquement parmi les prétendants à faire partie de la liste de l'équipe de France qui disputera le Mondial au Qatar, à partir du 20 novembre prochain. "Sur le plan personnel, toujours aider l’équipe à gagner un maximum de matchs et être le plus décisif possible et aussi jouer une troisième Coupe du monde avec l’équipe de France. Évidemment, une Coupe du monde, c’est quelque chose d’extraordinaire pour un joueur de foot donc ça doit être un objectif en tant que compétiteur."

Au Mondial, Olivier Giroud serait alors en concurrence avec Kylian Mbappé et Karim Benzema. Concernant l'attaquant madrilène, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus est convaincu qu'il sera le prochain lauréat du Ballon d'or, décerné le 17 octobre. "Benzema mérite le Ballon d’or avec ce qu’il a accompli avec son club cette année. Je ne vois pas qui pourrait le concurrencer. Beaucoup pensent comme moi et sont unanimes pour dire que cette année, il le mériterait".