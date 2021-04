Real Madrid-Barça en direct: pas de Griezmann, Benzema capitaine

Messi égale Ramos et se rapproche de Gento

Messi dispute son 45ème Clasico et égale le record de Ramos. Derrière eux, on retrouve Paco Gento, Manolo Sanchís et Xavi (42). En cas de victoire, Messi reviendrait à une longueur de Gento sur le nombre de victoires dans le Clasico !