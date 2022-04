Real Madrid: Benzema assure que le ramadan n’a "aucun impact" sur son entraînement

Dans interview accordée au magazine Esquire, Karim Benzema a brièvement parlé de sa pratique religieuse. L’attaquant du Real Madrid, de confession musulmane, explique notamment que le ramadan ne l’empêche pas de s’entraîner normalement.

Comme des millions de musulmans à travers le monde, Karim Benzema a débuté le ramadan depuis quelques jours. Durant près d’un mois, l’attaquant du Real Madrid ne va pas boire ni manger, du lever au coucher du soleil, comme le veut l’un des cinq piliers de l’Islam. Un jeûne qu’il a l’habitude de suivre et qui ne l’empêchera pas de pratiquer son activité de footballeur professionnel.

C’est ce que l’international français a expliqué lors d’une interview accordée à Esquire, un magazine masculin américain. Interrogé sur d’éventuels aménagements apportés durant cette période particulière, KB Nueve a répondu: "Ça n’a aucun impact. Le ramadan fait partie de ma vie et ma religion fait du ramadan une obligation. Pour moi, c'est très important et je me sens bien quand je jeûne."

"Je veux gagner avec l’équipe de France"

A 34 ans, le buteur du club merengue réalise une saison éblouissante avec 34 buts et 13 passes décisives en 35 apparitions (toutes compétitions confondues). Des stats qui ne le poussent pas vraiment vers la retraite, alors que son contrat au Real court jusqu’en 2023. "Le football est ma passion. Donc, tant que j'aime le football, et que ça reste ma passion, je serai motivé par ça. Le jour où le football ne sera plus ma passion j'arrêterai", résume le natif de Lyon.

Après cinq ans et demi d’absence, Benzema a retrouvé l’équipe de France l’an passé avant l’Euro 2021. "C'est une vraie fierté pour moi et je suis content, savoure-t-il. Il y a une bonne adaptation, le niveau est très élevé et c'est ce que j'aime. Maintenant, je veux gagner un trophée avec l'équipe de France". Il a bien gagné la Ligue des nations en octobre dernier, après une victoire en finale contre l’Espagne (2-1). Mais le n°9 vise surtout la Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Une compétition lors de laquelle les Bleus, tenants du titre, seront particulièrement attendus. "Être favori sur papier et sur le terrain est totalement différent, prévient Benzema. Pour le moment, je ne sais pas si je serai sélectionné mais en tout cas, jouer ce tournoi serait un rêve pour moi."