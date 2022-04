Real Madrid: Courtois a discuté avec des supporters de Séville... en plein match

Le choc entre le FC Séville et le Real Madrid a été marqué par une scène amusante dimanche en Liga (2-3). A un quart d’heure de la fin, Thibaut Courtois a profité d’une intervention du VAR pour échanger tranquillement avec des supporters andalous installés derrière son but.

Un instant de quiétude au cœur d’une soirée sous tension. Le choc au sommet entre le FC Séville et le Real Madrid a accouché d’une scène originale, dimanche, lors de la 32e journée de Liga (2-3). A un quart d’heure de la fin, les arbitres en charge du VAR sont intervenus pour refuser un but à Vinicius Jr, coupable d’une faute de main. De quoi entraîner une petite interruption, durant laquelle Thibaut Courtois s’est offert un moment de détente au stade Sanchez-Pizjuan.

Le gardien du club merengue (alors mené 2-1) s’est assis sur les panneaux d’affichage afin de discuter avec des supporters andalous installés derrière son but. Un échange souriant et cordial, partagé sur les réseaux par le journaliste Sid Lowe, qui travaille notamment pour The Guardian et ESPN.

Le Real Madrid va décrocher son 35e titre

Au terme d’un match à rebondissements, le Real l’a emporté dans l’antre de Séville, grâce à un nouveau but salvateur de Karim Benzema inscrit dans le temps additionnel. Un succès in-extremis qui permet à la Maison Blanche de s’envoler vers le 35e titre de son histoire. Les joueurs de Carlo Ancelotti affichent désormais 15 points d’avance sur le Barça (qui compte deux matchs en moins) et le FC Séville. A six journées de la fin, le suspense est plié de l'autre côté des Pyrénées.