Liga: le Real encore sauvé par Benzema contre Séville, Camavinga a blessé Martial

Le Real Madrid s'est imposé 3-2 au bout du suspense ce dimanche face à Séville en Liga grâce à Karim Benzema et a fait un pas de plus vers le titre en s'octroyant 15 points d'avance sur le Barça, 2e. Dans une partie d'abord dominée par les locaux, Eduardo Camavinga a échappé de peu au carton rouge, signant un tacle assassin qui a blessé Anthony Martial.

Le Séville FC a d'abord créé la surprise face au Real Madrid avant d'être remonté au score et de s'incliner 3-2 ce dimanche soir en Liga, grâce une fois de plus à Karim Benzema, qui n'en finit plus d'empiler les buts importants...

Les hommes de Carlo Ancelotti avaient pourtant mis beaucoup de temps à rentrer dans leur match, après leur qualification en prolongation contre Chelsea mardi dernier en Ligue des champions, mais ont réussi à revenir au score pour mieux s'imposer. La partie a été mouvementée, et Anthony Martial, particulièrement impressionnant en première période, a dû abandonner ses coéquipiers, blessé par... Eduardo Camavinga.

Un coup franc direct de Rakitic

Se montrant nettement plus dangereux en première période, Séville a vite confirmé sa domination, grâce à un sublime coup franc direct d'Ivan Rakitic (1-0, 21e), profitant cette fois-ci d'une erreur d'Eder Militao, qui s'est désolidarisé du mur en sautant. Le Croate, qui est le seul à avoir marqué un coup franc direct à domicile cette saison, n'a d'ailleurs jamais autant marqué que lorsqu'il joue contre le Real Madrid.

Seulement quatre minutes plus tard, les Nervionenses font le break grâce à Erik Lamela, parfaitement servi par Jesus Corona, qui remet au second poteau alors que Militao s'est de nouveau troué (2-0, 25e). Les Sevillistas ne relâchent pas la pression et continuent leurs offensives en direction du but madrilène. Prenant un bouillon dans les transitions, Eduardo Camavinga décide alors de stopper de façon totalement irrégulière Anthony Martial, qui menait un bon contre (39e).

Un tacle polémique de Camavinga, qui blesse Martial

Le tacle les deux pieds décollés vient prendre la jambe d'Anthony Martial et l'envoie au sol. Le joueur prêté par Manchester United va même écoper d'un carton jaune, alors qu'il quitte la pelouse dans la foulé sur blessure. Camavinga, déjà averti sept minutes plus tôt pour un croche-pied, n'écope lui d'aucun carton, malgré la blessure de son compatriote. Les médias catalans crient d'ailleurs au scandale ce dimanche soir et estiment que l'arbitre Cuadra Fernandez n'a pas donné de carton jaune pour éviter une expulsion. Le Real Madrid restant donc le seul club à n’avoir eu aucun joueur expulsé en Liga.

La faute de Camavinga sur Martial © Screen

Au retour des vestiaires, et avec Rafa Mir en pointe à la place de Martial coté sévillan, la tendance du match s'inverse et le Real Madrid retrouve ses automatismes. Entré à la place de Camavinga à la pause, Rodrygo vient inscrire son premier but en Liga sur un très bon centre en retrait de Dani Carvajal pour réduire le score (2-1, 50e). Le jeune Brésilien signe son deuxième but en sortant du banc cette semaine, après avoir marqué pour entamer la remontada du Real face à Chelsea mardi (2-3).

Un but refusé à Vinicius pour une "main"

Alors que les Merengues poussent pour revenir, et que Séville n'arrive plus à tenir son pressing, Bono sort parade sur parade et maintient les siens dans la partie. Lopetegui fait rentrer du monde en défense et veut absolument tenir le score. Pourtant Rafa Mir n'est pas passé loin du 3-1, et rate de peu un centre brossé d'Oliver Torres (72e). Répondant au Sévillan, Vinicius inscrit le but de l'égalisation... refusé immédiatement par l'arbitre pour une main (76e), le Brésilien ayant controlé le ballon avec le haut de la poitrine.

Les joueurs du Real n'en reviennent pas et se plaignent à l'arbitre, qui décide finalement d'aller checker la VAR. Après trois minutes de doute et de visionnage du but sous tous les angles possibles, monsieur Cuadra Fernandez confirme sa décision, à la surprise générale. Le Real se fera justice seul, puisque venant d'entrer en jeu, Nacho signe l'égalisation 2-2 sur son premier ballon d'une sublime frappe à l'entrée de la surface (2-2, 83e).

Benzema, encore sauveur

La libération de tout le Real Madrid viendra, comme d'habitude, de Karim Benzema. Les Merengues, qui avaient prévenu les Sévillans tout le long de la seconde période, achèvent le travail et remontent à 3-2. Sur un centre en retrait de Rodrygo, décidément décisif en sortie de banc, le Brésilien trouve Karim Benzema en retrait, qui fait deux petits pas avant d'ajuster Bono (3-2, 90+2e).

Le Français, qui avait déjà inscrit le but de la qualification en demi-finale de Ligue des champions contre Chelsea mardi, a de nouveau enfilé son costume de sauveur et rapproche le Real Madrid du titre en Liga. Entouré de ses coéquipiers, KB9 célèbre comme un fou ce qui est déjà sa 25e réalisation en championnat cette saison, son meilleur total en championnat. Il est remplacé par Mariano Diaz juste après et ovationné par une partie de Sanchez-Pizjuan.

Le Real Madrid pointe désormais à 12 points du FC Barcelone, deuxième de Liga, quand le Séville FC reste à la troisième place, à égalité de points dans l'attente du match des Catalans contre Cadix lundi.