Real Madrid: Kroos pas tendre avec son équipier Eden Hazard

Toni Kroos n’est pas réputé pour sa langue de bois. Le milieu de terrain aime dire ce qu’il pense quitte parfois à froisser ceux qu’il égratigne. Interrogé samedi sur la situation difficile de son équipier Eden Hazard, incapable de s’imposer au Real Madrid depuis son arrivée en grande pompe en 2019 en provenance de Chelsea (transfert de 115 M€), le milieu de terrain n’a pas souhaité s’apitoyer sur son sort : "Bien sûr que c’est une situation compliquée, mais la pitié est mal placée en football, a déclaré Kroos à la chaine de télévision belge Eleven Sports. Je ne crois pas qu’Eden ait une mauvaise vie. La pitié, tu peux en avoir pour les gens qui ont une vie bien plus mauvaise que la sienne. Ce n’est pas une question d’argent, je n’ai de pitié pour personne dans le monde du football.”

Si Eden Hazard, après avoir enchaîné les blessures, n’est apparu que sept fois cette saison avec le Real toutes compétitions confondues (un but), il ne peut s’en prendre qu’à lui-même selon l’international allemand : "À la fin, tout le monde est en partie responsable de sa situation, tacle-t-il. Je connais très bien Eden, nous passons beaucoup de temps ensemble. Mais la pitié, j’en ai pour des gens qui ont beaucoup de mal, ce qui n’est pas le cas d’Eden."

Agé de 32 ans, le Diable Rouge, qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde, a régulièrement été pointé du doigt pour sa mauvaise hygiène de vie. Cette semaine, Carlo Ancelotti est revenu sur son cas, alors que le joueur a fait part de son désir de jouer (il n'a pas été aligné en Liga depuis le 9 septembre). "Il y a beaucoup de concurrence et à son poste, il y a un joueur qui joue et qui en ce moment apporte beaucoup, c'est Vinicius", a déclaré l’Italien. Partenaire et compatriote, Thibaut Courtois apporte un autre éclairage : "Quand Hazard est revenu de la Coupe du monde, il s’est très bien entraîné et a attendu une opportunité parce que les Brésiliens n’étaient pas là, raconte le gardien du Real. L’occasion ne s’est pas présentée et il a baissé un peu la tête. Il n’a jamais manqué de respect à personne." Eden Hazard est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024.