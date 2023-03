EN DIRECT - Affaire Negreira: l'ancien vice-président de la commission technique des arbitres rattrapé par le fisc espagnol ?

El Confidential rapporte ce lundi que José Maria Enriquez Negreira, l'ancien vice-président de la commission technique des arbitres, aurait utilisé une partie des plus de 7 millions d'euros qu'il aurait reçu du FC Barcelone pour acheter des biens à des personnes tierces, qui n'ont pas encore été identifiées. Le fisc espagnol le soupçonne notamment d'avoir retiré 550.000 euros en espèce de son compte personnel et celui de sa société Dasnil 95 entre 2016 et 2019.

