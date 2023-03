Real: "Il a baissé un peu la tête", Courtois évoque le cas Eden Hazard

Eden Hazard n'arrive toujours pas à s'imposer au Real Madrid. Pour Thibaut Courtois, son coéquipier en club comme en sélection, le problème est psychologique. La relation entre l'ailier belge et son coach n'est pas toujours parfaite mais sa forme mentale non plus.

23 matchs. C'est le nombre maximum de matchs disputés avec le Real Madrid par Eden Hazard, en une saison. C'était la saison dernière, pour un total d'un but et deux passes décisives. Depuis l'été dernier, l'ailier belge n'a joué que sept rencontres officielles avec les Merengues.

Plombé par les blessures depuis son arrivée au Santiago Bernabeu, Eden Hazard semble enfin épargné par les problèmes physiques pour cet exercice 2022/2023. Désormais, c'est la concurrence qui bloque le Belge de 32 ans.

"S’il ne joue pas beaucoup, c’est parce qu’il y a beaucoup de concurrence. À son poste, il y a un joueur qui contribue beaucoup et c’est Vinicius", avait expliqué Carlo Ancelotti avant le match retour contre Liverpool.

Les blessures ont eu raison du mental de Hazard

Thibaut Courtois a pris la parole à son tour pour expliquer la nouvelle saison blanche de son compatriote: "Quand Hazard est revenu de la Coupe du Monde, il s’est très bien entraîné et a attendu une opportunité parce que les Brésiliens n’étaient pas là. L’occasion ne s’est pas présentée et il a baissé un peu la tête. Il n’a jamais manqué de respect à personne".

Sept buts et onze passes décisives, c'est le très maigre bilan de Hazard sous les couleurs du Real Madrid, en trois saisons et demie. A titre de comparaison, le Belge avait fait aussi bien en 38 matchs de Ligue 1 lors de la saison 2010/2011.

Arrivé pour 115 millions d'euros à l'été 2019, il n'est jamais parvenu à combler les attentes des supporters, des entraîneurs et des dirigeants. A un peu plus d'un an de la fin de son contrat, Eden Hazard ne semble plus en mesure de performer sur l'ensemble d'une saison.