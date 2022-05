Real Madrid: "Mbappé n'a pas prouvé en cinq ans au PSG qu'il est le meilleur du monde", tacle Guti

Invité de l'émission El Chiringuito mardi soir, Guti, l'ancien milieu emblématique du Real Madrid, est revenu sur la décision de Kylian Mbappé de rester au PSG et de ne pas rejoindre le champion d'Espagne. Selon lui, l'attaquant n'est pas actuellement le meilleur joueur du monde.

Membre des Galactiques du Real Madrid, où il a évolué entre 1996 et 2010, Guti a sa manière pour dédramatiser la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Invité de la célèbre émission El Chiringuito, l'ancien milieu de terrain a tenu à relativiser le niveau du Français.

"Il est tellement célèbre qu'on a l'impression qu'il est le meilleur joueur du monde mais il ne l'est pas"

"C'est le meilleur joueur du monde? C'est encore à prouver. A l'heure actuelle non. Depuis combien de temps est-il à Paris? Combien de Ligues des champions ont-ils gagnées? Combien de Ballons d'or? Il peut être le meilleur joueur du monde mais à l'heure actuelle, il ne l'est pas, a affirmé Guti. Il est tellement célèbre qu'on a l'impression qu'il l'est mais il ne l'est pas."

Pour Guti, son ancien coéquipier Karim Benzema est actuellement le meilleur joueur du monde, là où Kylian Mbappé "ne l'a pas montré en cinq ans au PSG". "C'est le footballeur avec le plus de projections. Il n'a gagné ni le Ballon d'or ni la Ligue des champions", a insisté Guti, qui a remporté à trois reprises la compétition européenne.

"Le Bernabeu t'attend", disait Guti en mars

Au cours de sa carrière, celui qui a porté à 542 reprises le maillot du Real Madrid a eu l'opportunité de jouer avec plusieurs Ballons d'or, même si tous ne l'ont pas décroché avec le maillot merengue: Ronaldo, Zinédine Zidane, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Fabio Cannavaro ou Kaka.

Le 10 mars dernier, Guti tenait pourtant un autre discours à propos de l'international français de 23 ans, qui a étendu son bail avec le PSG jusqu'en 2025. "Kylian Mbappé, c'est ta maison. Le Bernabeu t'attend et tu sais déjà où se déroulent les nuits magiques." Mbappé avait alors marqué dans l'enceinte du Real Madrid lors du huitième de finale retour de Ligue des champions mais grâce à un triplé de Karim Benzema, la "Casa Blanca" s'était qualifiée.