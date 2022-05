Ligue des champions: comment la pelouse du Stade de France a été changée en express avant la finale

Le Stade de France accueillera samedi la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (21h). Un événement qui a nécessité le changement intégral de la pelouse en ce début de semaine, après une série de concerts. Dans un délai record. Explications.

Sadio Mané et Karim Benzema vont bénéficier d’un terrain flambant neuf pour leur affrontement au sommet. La finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid aura lieu samedi au Stade de France (21h). Sur une pelouse intégralement changée. Après un enchaînement de concerts, le gazon de l’enceinte dionysienne n’était plus en état d’accueillir un match de football de haut niveau. Samedi soir, Nicolas Sirkis et le groupe Indochine ont conclu la série d’événements en fêtant leurs quarante ans de scène avec un show XXL. Le record d’affluence du Stade de France a été battu pour l’occasion, avec 97.000 spectateurs. Pour rattraper les retards liés à la pandémie de Covid-19 et les spectacles reportés, l’antre des Bleus fait face à un embouteillage d’évènements artistiques.

Il y a trois mois, après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la France a proposé son grand stade pour accueillir la finale de La Ligue des champions, initialement prévue à Saint-Pétersbourg. La date était libre au Stade de France, mais cet évènement majeur imprévu a sérieusement compliqué les choses en termes de logistique. Les responsables du consortium du stade de France avaient déjà prévu de changer la pelouse en vue de la finale du Top 14, prévue le 24 juin. Ce qui laissait un délai convenable pour l’organisation. Mais avec l’ajout de la finale de C1, ils n’ont eu que 48h pour effectuer ce changement.

"Un vrai défi logistique"

"Ça ne s’était jamais fait en si peu de temps, confie Loïc Duroselle, directeur de la programmation et des relations institutionnelles du Stade de France. C’est un vrai défi logistique. L’UEFA est vigilante, elle suit ça de très près. Elle est consciente des difficultés que ça représente en termes de délais, mais on est sur de la très haute compétition et c’est normal de fournir une pelouse à la hauteur de l’événement. Malgré les conditions, le résultat doit être parfait."

Pour s’en assurer, les organisateurs ont mis les bouchées doubles. La pelouse a poussée dans une gazonnière située au nord de Barcelone, en Espagne. Cinq-cents rouleaux de gazon ont été transportés par vingt-quatre camions frigorifique jusqu’à Saint-Denis. Le tout en deux jours. La pelouse a été prélevée à 24 degrés en Espagne, puis conservée à 2 degrés le temps du trajet, pour qu’elle ne soit pas victime de maladies. Avec une arrivée au Stade de France à 14 degrés, température idéale pour la poser.

Une trentaine de personnes mobilisées

Une fois débarqués, les rouleaux ont été posés sur le sol du stade, sur lequel on apercevait encore la base synthétique habituellement plantée au mois d’août. Les travaux ont débuté à 2h du matin, dans la nuit de lundi à mardi et devaient se terminer dans le nuit de mardi à mercredi. Une trentaine de personnes étaient mobilisées sur le site afin de respecter ces délais resserrés.

Sur les écrans géants du stade, des vidéos diffusaient les meilleurs moments de cette saison de C1, dont les buts de Karim Benzema face au PSG en 8e de finale retour. "J’en peux plus, j’ai failli arrêter à force de voir ça sur l’écran", plaisantait un jardinier supporter du PSG, entre deux poses de rouleaux. Il a fallu ensuite tracer les lignes, placer les buts et tout aménager. Le tout devant être disponible pour les entraînements de Liverpool et du Real, programmés vendredi, à la veille de la finale.

"Les deux équipes n’auront pas d’excuse"

"C’est un grand défi, avec une pression supplémentaire, mais notre équipe a été préparée pour ça, assure Andrew Cole, le directeur technique de la société iTurf, qui gère la pelouse du Stade de France. Le gazon répondra aux standards internationaux pour la finale. Nous ferons tous les tests nécessaires pour ça. Les deux équipes n’ont auront pas d’excuse pour être à leur meilleur niveau, avec des conditions de jeu optimales."

Ces délais raccourcis ont tout de même fait augmenter la facture. Le consortium évoque une fourchette entre 300.000 et 500.000 euros (le montant se situe plutôt dans le haut de cette fourchette). Un surcoût entièrement pris en charge par l’UEFA. Après la finale du Top 14, la pelouse sera à nouveau enlevée et transférée au stade du Mans (qui appartient au groupe Vinci, gestionnaire du Stade de France). Afin de continuer à être utilisée pendant encore plusieurs mois.