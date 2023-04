Real Madrid: Modric incertain contre Manchester City, coup dur pour les Madrilènes

Sorti sur blessure mardi soir lors de la défaite du Real face à Gérone (4-2), Luka Modric souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Le milieu de terrain croate est incertain pour la finale de Coupe du Roi et la demi-finale aller de Ligue des champions.

Coup dur pour le Real Madrid et Luka Modric. Le club madrilène a annoncé ce vendredi que le milieu de terrain international croate souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Le Ballon d'or 2018 devrait être indisponible environ dix jours d'après la presse spécialisée espagnole.



"Après les examens passés par notre joueur Luka Modric, (...) une lésion sur la face postérieure de la cuisse gauche a été détectée", a indiqué le Real dans un communiqué à propos de son joueur de 37 ans, sans préciser la durée d'absence de son joueur proche de prolonger son contrat jusqu'en juin 2024.

Modric a été remplacé par Aurélien Tchouaméni à la 63e minute du match contre Gérone mardi, que les Madrilènes ont perdu 4-2. Sur le banc, il a appliqué de la glace sur sa cuisse gauche jusqu'au coup de sifflet final.

Incertain pour la demi-finale aller face à Manchester City

D'après la presse sportive madrilène, le milieu croate, vice-champion du monde 2018, sera indisponible contre Almeria samedi (18h30) et pour la déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad mardi (22h). Il sera aussi incertain pour la finale de la Coupe du Roi contre Osasuna le 6 mai à Séville, et pour la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, le 9 mai à Santiago-Bernabéu.



"Il a eu une petite blessure et nous attendons de voir comment il évolue. Je ne sais pas s'il participera à la finale de la Coupe, nous devons l'évaluer. Nous sommes peinés, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. J'espère qu'il se rétablira", a réagi Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi.