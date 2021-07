Real Madrid: Perez a envoyé une lettre au président de Porto pour s'expliquer

Le FC Porto a publié ce vendredi une lettre de Florentino Perez, le président du Real Madrid, qui s'explique après des accusations sur des transferts douteux réalisés par le club portugais avec l'aide de l'agent Jorge Mendes. Le dirigeant madrilène fait face à une série d'enregistrements sonores, datant de 2006 à 2012, publiés par le site espagnol El Confidencial.

Ces derniers jours, Florentino Perez se retrouve face à ses sulfureuses déclarations passées. Le site espagnol El Confidencial a publié une série d'enregistrements sonores du président du Real Madrid, datant de 2006 et 2012, où le dirigeant de l'équipe madrilène se lâche sur de nombreux sujets.

"Des négociations avec la plus grande transparence et honnêteté"

Cristiano Ronaldo, Raul, Iker Casillas, Jorge Mendes... Le déballage ne manque pas de provoquer quelques polémiques. Florentino Perez a été dans l'obligation d'envoyer une lettre au FC Porto pour s'expliquer de ses propos. Celui-ci avait pointé du doigt notamment les opérations louches, selon lui, entre le FC Porto et Jorge Mendes.

Le FC Porto a partagé ce vendredi les explications de Florentino Perez. "Je vous écris pour vous informer de la publication d'un enregistrement qui a été réalisé par un journaliste de manière illicite et illégale et qui a été publié par un média de façon décontextualisée et absolument manipulée. Comme nous le savons, tous les processus de négociation auxquels nos clubs ont participé, avec l'intervention de Jorge Mendes dans certains d'entre eux, ont été menés avec la plus grande transparence et honnêteté."

Le FC Porto et le Real Madrid ont réalisé plusieurs opérations de transferts au cours de la dernière décennie. Casemiro a lui été prêté au club portugais lors de la saison 2014-2015. Le latéral Danilo avait été transféré en 2015 de Porto au Real Madrid, entre autres exemples, comme Eder Militao plus récemment. "Il en a toujours été ainsi grâce à son sérieux et son professionnalisme en tant que président d'un club aussi prestigieux et convivial, et à Jorge Mendes dans les négociations auxquelles il a participé, a commenté encore Florentino Perez, dans sa lettre au président Jorge Nuno Pinto da Costa. Je suis convaincu que tant notre amitié personnelle que la magnifique relation institutionnelle entre nos clubs sont au-dessus de ces manipulations que j'ai déjà confiées à mes avocats."