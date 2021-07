Liga: le Real Madrid dénonce une tentative de chantage dans l'affaire des écoutes

Dans l'affaire des écoutes de Florentino Perez, le Real Madrid a accusé sur le journaliste à l'origine des fuites, José Antonio Abellan, d'avoir essayé de faire chanter son vice-président en 2011.

Le feuilleton des écoutes de Florentino Perez se poursuit et prend même de l’ampleur. Depuis ce mardi, le président du Real Madrid fait la Une des médias espagnols, après que des écoutes datées de 2006, dans lesquelles il s’en prend grossièrement à plusieurs anciens joueurs, aient fuité dans la presse. Ce jeudi, il a été révélé sur Twitter que celui qui les avaient rendues publiques, le journaliste José Antonio Abellan, avait essayé de faire chanter le club en 2011.

C’est le Real Madrid, sur son compte Twitter officiel, qui a directement mis en cause Abellan, en reprenant une information de la station de radio Onda Cero : "Onda Cero révèle qu’Abellan a tenu une réunion en 2011 avec le vice-président du Real, Eduardo Fernández de Blas, dans le restaurant Combarro, au cours de laquelle il lui a fait du chantage, réclamant 10 millions d’euros pour faire disparaître des audios récupérés de manière illicite."

"Il ne me dénonce que maintenant ?"

Abellan a répondu en personne à ce message, lui aussi sur son compte Twitter. "Donc si je comprends bien, le vice-président du Real Madrid m’accuse de chantage en 2011… Il y a 10 ans… Et il ne me dénonce que maintenant ? Et le président, quant à lui, utilise les réseaux du club et ses socios pour son bénéfice personnel", s’insurge-t-il. Il aaussi révélé que Fernandez de Blas l’avait rencontré à quelques années pour essayer d’échapper au fisc, avant d’apparaître dans les Panama Papers.

Les propos au cœur de la polémique ont été tenus en septembre 2006, quelques mois avant la fin du premier mandat de Perez. L’homme d’affaires y critiquait Iker Casillas et Raul, les "deux grandes escroqueries du Real" selon lui, mais aussi Cristiano Ronaldo et José Mourinho, des "idiots". Dans un communiqué, Perez avait déjà accusé Abellan d’essayer "depuis plusieurs années" de vendre ces "conversations enregistrées clandestinement", qui seraient sorties de leur "contexte général".