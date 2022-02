Real Madrid: quand Bale se marre de voir Hazard revenir sur le banc de touche

Gareth Bale s’est amusé de voir Eden Hazard revenir sur le banc de touche après s’être échauffé, jeudi lors du quart de finale de la Coupe du Roi perdu par le Real Madrid sur le terrain de l’Athletic Bilbao (1-0).

Malgré de nombreuses absences, Carlos Ancelotti s’est passé des services de plusieurs joueurs importants de son effectif, jeudi lors du quart de finale de Coupe du Roi perdu sur le terrain de la Athletic Bilbao (1-0). Gareth Bale, Eden Hazard ou encore Luka Jovic ne sont ainsi pas entrés en jeu. L’international belge a pourtant touché l’espoir de participer au match en s’échauffant sur le bord du terrain… avant d’être finalement appelé à revenir sur le banc de touche, à la 75e minute.

Selon des images captées par l’émission El Chiringuito, le retour de l’ancienne star de Chelsea aux côtés des remplaçants a bien amusé Gareth Bale. Le Gallois a affiché un large sourire ironique en voyant revenir son coéquipier, snobé par Ancelotti. L’ancien Lillois vit une saison en demi-teinte avec un temps de jeu fluctuant. Il était titulaire le week-end dernier face à Elche (2-2) mais n’a donc pas été utilisé en Coupe, jeudi.

Ancelotti s'agace d'une question sur Hazard, Bale et Jovic

"J’ai remplacé Kroos par Camavinga en raison de la fatigue, a justifié Ancelotti au sujet de ses remplacements. Il me restait des changements, je pensais les faire en prolongation. Malheureusement ils ont marqué en fin de match et je n'ai pas eu le temps de mettre d’autres joueurs."

Relancé sur son choix de se passer de ses trois joueurs offensifs, le technicien s’est agacé. "Je n'ai rien à dire, a-t-il pesté. Pourquoi parlez-vous d'eux et non de Ceballos ou de Carvajal? Il n'y a rien. J'ai pris des décisions qui n'impliquaient pas ces décisions. Mais pour être juste, il faut parler de Ceballos et Vallejo, qui n'ont pas joué une seule minute non plus."

Ce n’est pas la première fois que Gareth Bale manifeste son ironie au Real Madrid. Il l’a fait à plusieurs reprises les saisons précédentes alors que Zinedine Zidane comptait très peu sur lui, avant d’être prêté à Tottenham en 2020-2021. Le Gallois vit une nouvelle saison compliquée avec des blessures au genou et au dos et une contamination au covid. Résultat: il n’a joué que trois matchs (un but). Mais il est de retour dans le groupe depuis fin janvier.