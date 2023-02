Real Sociedad: le défenseur français Le Normand a demandé la nationalité espagnole et vise la Roja

Selon AS, le défenseur central français de la Real Sociedad, Robin Le Normand, a entrepris les démarches afin d’obtenir la nationalité espagnole. Il pourrait ainsi postuler pour une place au sein de la Roja.

Et si l’Espagne alignait bientôt une charnière centrale "française" Aymeric Laporte-Robin Le Normand? Alors que le joueur de Manchester City, né à Agen, compte déjà 19 capes avec la Roja, le défenseur central du club basque, français lui aussi, rêve de porter le maillot de la sélection espagnole. Selon AS, le natif de Pabu (Côte d’Armor) a entamé les démarches administratives afin d’obtenir la nationalité espagnole. A 26 ans, lui et son épouse se sentent bien en Espagne et ont décidé d’y rester.

Une valeur sûre de Liga

Une personne doit résider au moins dix ans sur le territoire espagnol pour obtenir la carte d’identité espagnole. Le Normand qui arrivé en Espagne en 2016 devrait donc attendre encore trois ans, jusqu'en 2026, pour espérer réaliser son rêve. Mais la bonne nouvelle pourrait arriver plus tôt si le Conseil Supérieur du Sport estime qu’il peut apporter une contribution importante au sport espagnol, ce qui est le cas en intégrant la sélection de Luis De La Fuente.

Formé au Stade Brestois, Robin Le Normand a rejoint la Real Sociedad en 2016. Discrètement mais surement, il s’est imposé comme l’une des valeurs sûres de Liga au poste de défenseur central mais n'a pas intégré les sélections de jeunes avec la France. Il a disputé 19 rencontres cette saison dans le championnat espagnol. A l’heure où Sergio Ramos vient d’annoncer sa retraite internationale, l’Espagne s’est peut-être trouvé un nouveau défenseur international.