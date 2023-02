Espagne: Sergio Ramos annonce une retraite internationale forcée et qu'il déplore

Dans un communiqué ce jeudi, Sergio Ramos a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Le défenseur espagnol de 36 ans souhaitait toutefois poursuivre son aventure avec la Roja mais le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente ne compte pas sur lui.

C'est une légende du football espagnol qui quitte la sélection nationale. Ce jeudi, Sergio Ramos a publié un communiqué pour officialiser sa retraite internationale, à 36 ans. Toutefois, la décision n'était pas vraiment voulue par l'homme de 36 ans, qui n'entrait pas dans les plans du nouveau sélectionneur Luis de la Fuente.

Sergio Ramos regrette cette décision

"Le moment est venu. C'est l'heure pour moi de dire au revoir à l'équipe nationale d'Espagne. Ce matin, j'ai reçu un appel de l'actuel entraîneur principal qui m'a informé que je ne fais pas et ne ferai pas partie de ses plans, indépendamment de mes performances ou de ce que je fais dans ma carrière, a révélé le joueur du PSG. Le cœur lourd, c'est la fin d'un chemin que j'espérais plus long et qui se terminerait avec un meilleur goût dans la bouche, à la hauteur de tous les succès obtenus avec La Roja."

"Je crois que ce voyage méritait de se terminer par mon propre choix ou parce que mon niveau n'était pas digne de la sélection nationale, pas en raison d'une question d'âge ou pour d'autres raisons, a regretté Sergio Ramos. Parce que l'âge en soi n'est pas une vertu ou un défaut, c'est juste un chiffre qui n'est pas nécessairement lié aux performances ou aux capacités."

180 sélections et trois titres majeurs

Sergio Ramos portait le maillot de la Roja depuis 2005, participant à sa première grande compétition lors de la Coupe du monde 2006. L'ancien défenseur du Real Madrid s'arrête à 23 buts mais surtout 180 sélections, ce qui fait de lui le recordman de la sélection espagnole.

Toutefois, Sergio Ramos aurait aimé que son CV lui permette de choisir sa sortie, comme d'autres stars. "J'admire et j'envie des joueurs comme Modric, Messi et Pepe. Ils sont l'essence de la tradition, des valeurs, de la méritocratie et de la justice dans le football, a comparé l'ancien capitaine. Malheureusement, ce ne sera pas comme ça pour moi car le football n'est pas toujours juste et le football n'est jamais que du football."

Sergio Ramos a obtenu son premier trophée avec l'Espagne lors de l'Euro 2008. Il était aussi un titulaire lors des sacres de la Roja à la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012. Blessé, il n'avait pas été convoqué par Luis Enrique pour l'Euro 2020. Le sélectionneur l'avait laissé à la maison également pour la dernière Coupe du monde au Qatar. Son dernier match avec l'Espagne restera donc celui face au Kosovo le 31 mars 2021 lors des éliminatoires pour le Mondial.