Séville: Sampaoli critique le mercato et les joueurs traités comme des "boîtes de tomates"

En difficulté en Liga avec une 13e place, le FC Séville a connu un mercato animé avec des prêts et des retours pas forcément prévus comme celui de Lucas Ocampos. En conférence de presse, le coach Jorge Sampaoli a donné son avis sur le marché des transferts, et regrette que les joueurs soient vu comme de la marchandise.

Le mercato hivernal a une nouvelle fois été le théâtre de nombreux mouvements, surtout en Premier League où des clubs comme Chelsea ont dépensé une fortune pour tenter de redresser la barre au classement. En Espagne, plus précisément au FC Séville, le marché a été moins dépensier.

Le 13e de Liga a notamment accueilli des joueurs en prêt (Pape Gueye, Bryan Gil) et des retours inattendus comme celui de Lucas Ocampos qui sort de six mois compliqués à l’Ajax Amsterdam. Devant les médias, le coach Jorge Sampaoli a partagé son regret de voir certains éléments être traités comme une simple marchandise: "Quand je vais dans une loge, je vois généralement des êtres humains, et le marché les utilise comme un produit. C'est la même chose que des boîtes de tomates."

"Le foot, c’est très business"

Pour illustrer son propos, le techncien argentin a pris les exemples d’Ocampos et Gil. Deux éléments ayant brillé à Séville mais partis vers d’autres horizons. Aujourd’hui, ces attaquants sont de retour en Espagne, espérant se remettre de derniers mois compliqués avec respectivement l'Ajax et Tottenham: "Parfois, il y a une valeur énorme et six mois plus tard, ils sont prêtés pour rien. Je donne l'exemple d'Ocampos ou de Bryan Gil, qui reviennent à un endroit pour être heureux même s'ils ont eu des transferts réussis auparavant."

Ce ressenti, Sampaoli n’est pas le seul à l’évoquer. Dans un entretien avec So Foot, Alexandre Lacazette est revenu sur l’aspect "business" du football: "Le foot, c’est très très business. Pour les clubs, on est un peu de la marchandise quoi."