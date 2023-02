Séville: prêté par l'OM, Pape Gueye n'a pas été inscrit en Ligue Europa

Arrivé en prêt lors de la fin du mercato hivernal au Séville FC, Pape Gueye n'a pas été inscrit par le club andalou pour la suite de la Ligue Europa. Jorge Sampaoli a préféré inclure trois autres renforts.

Prêté par l'OM avec option d'achat à Séville, Pape Gueye va devoir convaincre s'il souhaite se relancer. L'international sénégalais n'aura néanmoins pas l'occasion de s'exprimer sur la scène européenne puisque le club andalou ne l'a pas inscrit dans sa liste de 21 joueurs pour la suite de la Ligue Europa.

Les 16 et 23 février, Séville défiera le PSV Eindhoven lors d'un barrage de la phase à élimination directe, avec pour objectif de rejoindre les huitièmes de finale. Recruté lors du mercato hivernal, l'ailier mexicain Tecatito ne figure pas non plus au sein du groupe où sortent logiquement Isco ou Kasper Dolberg notamment, partis lors du mercato hivernal.

Gueye retrouve Sampaoli

Le milieu de terrain de 24 ans a participé à 19 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison avec l'OM, en étant toutefois rarement titulaire sous les ordres d'Igor Tudor. Pape Gueye était arrivé en Provence à l'été 2020, en provenance du Havre.

Le Séville FC a inscrit trois nouveaux joueurs, soit la limite autorisée, pour la suite de l'Europa League à savoir Oliver Torres, Lucas Ocampos et Loïc Badé. Bryan Gil se trouve lui sur une liste "B", où figurent plusieurs joueurs de moins de 22 ans, qui s'ajoutent à la liste "A", soumise à des restrictions.

Dirigé par Jorge Sampaoli, Séville vit une saison compliquée, seulement 13e de Liga après 19 journées avec 21 points. Ce dimanche, les Andalous se déplaceront en Catalogne pour défier le FC Barcelone, actuel leader du championnat espagnol.