"Un Ballon d’or et un Français bien connu": Piqué annonce des possibles recrues XXL pour sa Kings League

En marge de la 9e journée de Kings League, la nouvelle compétition lancée en Espagne par Gérard Piqué, l'ancien défenseur central du Barça a teasé sur les possibles arrivées d'un ancien Ballon d'or et d'un "Français bien connu".

Adepte des coups de com', Gérard Piqué s’en est offert un beau vendredi soir sur Twitch. Depuis le début de l’année, l’ancien défenseur du Barça et de la Roja est sur tous les fronts pour faire la promotion de la Kings League. Lancée le 1er janvier à son initiative, cette compétition organisée dans un port industriel près de l’aéroport de Barcelone revisite les règles du football. Mélangeant notamment water-polo (sur le coup d'envoi), handball ou hockey sur glace (exclusions temporaires), tennis (recours à la vidéo une fois par match), elle cartonne en Espagne sur Twitch grâce notamment à la participation de célébrités du web et d’anciennes gloires du football, dont Ronaldinho lors de la 8e journée (sur 12).

Zidane et Henry cités par la presse espagnole

Alors qu'Iker Casillas ou Sergio Agüero sont déjà à la tête d’une équipe (il y en a 12 au total), d’autres anciennes gloires pourraient prochainement rejoindre l’aventure. "Nous avons reçu deux propositions de joueurs importants qui veulent jouer dans la Kings League", a révélé Gérard Piqué, vendredi dans l’émission Chup Chup Kings. Mais de qui parle le jeune retraité ? L’intéressé n’a pas souhaité dévoiler l’identité de ces deux joueurs mais il a donné quelques indices : "L’un a été Ballon d’or et l’autre est un Français bien connu."

Djibril Cissé candidat ?

Pour le mystérieux Ballon d’or, Piqué a précisé qu’il s’agissait d’un lauréat "plus important" que Ronaldinho, sacré en 2005. Marca évoque des gagnants des années 90 comme Figo, Ronaldo, Cannavaro, Nedved, Rivaldo et ose même citer le nom de Zinédine Zidane. Concernant le joueur français "bien connu", le quotidien espagnol cite Thierry Henry et Eric Abidal, équipiers de Gérard Piqué au FC Barcelone. Selon leurs informations, l'ancien avant-centre d'Auxerre, Liverpool et de l'OM Djibril Cissé pourrait aussi être candidat.