Un joueur de Valladolid alcoolisé provoque un grave accident

Gonzalo Plata, prêté à Valladolid par le Sporting Portugal, a percuté un taxi avec son véhicule, vers sept heures du matin, le renversant. Son alcootest était deux fois supérieur au taux autorisé.

Gonzalo Plata, joueur du Real Valladolid prêté par le Sporting Portugal, a provoqué un grave accident à 6h45 ce mercredi dans le centre de Valladolid. L'Équatorien au volant de sa Mercedes-Benz GLA, a percuté un taxi qui s'est retourné sur le trottoir, brisant la vitrine d'un opticien. Une fois sur place, la police locale lui a demandé de faire un alcootest, dont le résultat s'est avéré deux fois supérieur au taux autorisé, à savoir 0,60. Le footballeur, le chauffeur de taxi et le passager ont tous été légèrement blessés.

Le club "se réserve les mesures disciplinaires appropriées"

Suite à la collision, le passager a été éjecté du véhicule et le chauffeur a dû être sorti par la fenêtre du taxi. Tous deux ont été emmenés à l'hopital, mais leur état n'est pas sérieux. L'attaquant de 21 ans était accompagné d'un joueur équatorien d'Independiente del Valle qui était à l'essai à Numancia, Vicente Jaime, qui n'a pas été blessé.



Le Real Valladolid a publié un communiqué condamnant et déplorant le comportement de son joueur Gonzalo Plata et annonçant qu'il "se réserve les mesures disciplinaires appropriées et ouvrira le dossier correspondant lorsqu'il disposera de toutes les informations". Il rappelle aussi que le Règlement intérieur et le Code de conduite du club sont stricts face à ce type d'attitude et regrette "les blessures subies par les personnes impliquées dans l'accident (...) qui sont en bonne santé". Le club détenu par Ronaldo profite d'ailleurs de ce triste évènement pour sensibiliser aux dangers de l'alcool.



Gonzalo Plata, 21 ans, est l'un des joueurs clés du Real Valladolid, cinquième de deuxième division espagnole. Il est auteur de quatre buts cette saison, et est fréquemment convoqué avec la sélection équatorienne. Le joueur ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers ce mercredi et devrait se présenter devant la presse pour donner des explications, accompagné du directeur sportif du club, Fran Sánchez.