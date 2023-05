Valence: la villa de Kluivert cambriolée, sa compagne violemment agressée

Selon les informations de la presse espagnole, l’attaquant de Valence Justin Kluivert a été cambriolé ce mercredi soir dans des circonstances violentes. Les trois malfaiteurs s’en seraient pris à sa compagne, qui aurait été frappée.

Une bien mauvaise surprise pour Justin Kluivert. L’international néerlandais, en déplacement à Majorque pour disputer la 36e journée de Liga ce jeudi (18h30), a été cambriolé mercredi soir dans la banlieue de Valence, selon le quotidien local Plaza Deportiva. Des montres, bijoux et vêtements auraient été dérobés dans la villa, pour un butin total estimé à 160.000 euros.

Sa compagne menacée et frappée

La compagne du joueur, prêté par l’AS Rome jusqu’en fin de saison, aurait été menacée puis frappée par les trois malfaiteurs cagoulés. Le média explique qu’ils ont attendu que la femme soit rentrée chez elle après avoir promené son chien, avant de se faufiler dans la propriété, profitant ensuite d’une alarme déconnectée pour entrer dans la demeure depuis le jardin.

Les hommes, décrits avec un accent anglais, seraient alors restés deux minutes à l’intérieur, juste le temps de demander où se situent les objets de valeur et de se servir. La femme de Justin Kluivert aurait été légèrement blessée, mais avant tout choquée. Le média rappelle que deux Valencians avaient subi le même préjudice l’année passée, Samu Castillejo et Shkodran Mustafi. Pour rappel, le club n’est pas encore assuré de son maintien en Liga à trois matchs du terme de la saison, et aura besoin d’une victoire ce jeudi soir pour se donner de l’air.