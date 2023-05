AS Roma: Totti "moins confiant" sur le fait que Mourinho reste à Rome

L'avenir de José Mourinho continue d'inquiéter à Rome, où même la légende Francesco Totti a assuré que depuis une rencontre avec le Portugais, il était "un peu moins" confiant sur le fait de voir le Special One rester dans la capitale italienne.

La fin de saison de l'AS Roma est intense. Le club est en finale de Ligue Europa, un an après avoir remporté la Ligue Europa Conference, peut encore rêver d'une place parmi les quatre premiers de Série A depuis la pénalité de dix points infligée à la Juventus, cette semaine, et doit régler la question de l'avenir de son entraîneur José Mourinho, convoité à travers l'Europe.

Ce dernier point inquiète jusqu'à Francesco Totti, la légende de l'AS Roma. "J'ai parlé avec lui récemment, a expliqué l'Italien lors d'un évènement organisé autour de la finale de la Coupe d'Italie. Avant, j'étais convaincu qu'il pouvait rester à la Roma, maintenant un peu moins." Le Portugais est notamment courtisé par le Paris Saint-Germain, un projet de plus grande envergure que celui du club romain.

Mourinho n'a pas digéré les 7 millions d'euros investis l'été dernier

Une qualification pour la prochaine Ligue des champions, que ce soit en gagnant la Ligue Europa ou en décrochant une place dans le Top 4 de Série A, pourrait inciter le Portugais à poursuivre l'aventure avec la Roma. Mais il a déjà montré son agacement face au peu d'investissement des propriétaires, pointant du doigt le dernier mercato où le club avait investi seulement 7 millions d'euros.

"Ses plaisanteries sur le marché cloturé avec 7 millions dépensés ? C'est l'entraîneur et il peut dire ce qu'il veut, a tranché Francesco Totti. S'il a fait cette remarque, c'est parce que c'est la vérité. Avec un tel mercato, se qualifier pour la Ligue des champions serait une performance incroyable." Le soutien de Totti est formel. Une tentative de plus pour convaincre le Special One de poursuivre l'aventure romaine.