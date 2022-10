Villarreal: il est expulsé pour avoir rendu hommage à un ancien dirigeant du club récemment décédé

Quelques secondes après son ouverture du score face à Almeria, le joueur de Villarreal, Alex Baena, a écopé d'un second carton jaune - donc d'un rouge - par l'arbitre de la rencontre. La cause : il a célébré son but en soulevant son maillot pour rendre hommage au vice-président du club, décédé plus tôt dans la semaine.

L'ascenseur émotionnel fut rapide pour Alex Baena. Alors que le milieu offensif venait d'ouvrir le score pour Villarreal face à Almeria, lors de la 11e journée de Liga, l'Espagnol a écopé d'un deuxième carton jaune pour le moins difficile à digérer.

Un hommage sanctionné d'une expulsion, polémique sur l'arbitrage en Liga

Le joueur de 21 ans a eu l'outrecuidance de soulever son maillot pour rendre hommage à José Maria Llaneza, ancien vice-président du Sous-marin jaune décédé jeudi dernier à 74 ans des suites d'une leucémie. Un acte répréhensible d'un carton jaune dans le règlement, comme le lui a rappelé l'arbitre du match, Ricardo De Burgos Bengoetxea. De quoi provoquer la colère de tout un stade et l'incompréhension de Baena, mais aussi de ses coéquipiers et de tout le staff.

Car si, dans les faits, l'arbitre a respecté la procédure, ce lundi beaucoup de médias espagnols remettent en cause le manque de discernement et d'analyse de la situation de la part de l'officiel. Un ancien arbitre de Liga, Alfonso Perez Burrull, expliquait dans Marca que la plupart d'entre eux n'étaient d'ailleurs pas favorables à une application stricte du règlement en cas d'hommage, préférant adresser, le cas échéant, des amendes.

Heureusement pour Villarreal, cette expulsion à la 56e minute du match n'a pas empêché les Jaunes de s'imposer 2-1 grâce à un but de Nicolas Jackson au bout du temps additionnel. Après le coup de sifflet final, le club demi-finaliste de la dernière Ligue des champions tenait à faire passer un message clair après cette polémique d'arbitrage sur son compte Twitter, en commentant : "Ce maillot vaut toutes les expulsions du monde".