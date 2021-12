Ligue 1: un Sénateur demande l'adaptation des jauges dans les stades et va déposer un amendement

Au lendemain des annonces gouvernementales liées au variant Omicron, imposant notamment le retour des jauges sanitaires dans les stades, le Sénateur Michel Savin a déposé un amendement sur le projet de loi. Le président du groupe Pratiques sportives et grands évènements sportifs demande "du bon sens" et des adaptations en fonction des capacités d'accueil des enceintes.

Le sport français devra composer avec le retour des jauges sanitaires le 3 janvier prochain. Le gouvernement a annoncé que les enceintes sportives seront limitées, pour une période d'au moins trois semaines, à une limite de 5.000 personnes pour les événements en extérieur et 2.000 spectateurs en intérieur.

"Il faut faire preuve de bon sens"

Ces nouvelles restrictions sanitaires représentent forcément un coup dur pour l'ensemble du secteur, déjà grandement touché par la pandémie de coronavirus au cours des derniers mois. Président du groupe Pratiques sportives et grands évènements sportifs et sénateur LR de l'Isère, Mchel Savin demande du "bon sens" et d'adapter les règles aux situations locales et les capacités d'accueil des différentes enceintes.

Michel Savin a par conséquent déposé un amendement, au lendemain des dernières annonces gouvernementales. "En l'état, un stade de 5.000 places pourra être rempli à sa jauge maximale, tandis qu'un stade de plusieurs dizaines milliers de places pourra se retrouver quasi vide, rappelle Michel Savin. Il faut faire preuve de bon sens, faire confiance aux acteurs locaux et à l'intelligence collective. Encore une fois, nous allons nous retrouver dans les grands équipements avec l'ensemble des spectateurs dans une même tribune, ce qui ne limitera pas les contacts. Il serait plus logique de réfléchir en termes de jauge, tout en ouvrant les stades dans leur intégralité."

Pour la Ligue 1 par exemple, des affiches comme OL-PSG ou Lille-OM seront notamment soumises à cette jauge sanitaire, entraînant un manque à gagner important pour les clubs. L'amendement du projet de loi qui sera déposé par Michel Savin, qui rappelle son "plein soutien à la lutte contre l'épidémie", demandera donc des "règles adaptées" aux différentes capacités d'accueil.

"Enfin, le Sénateur de l'Isère appelle le gouvernement à rapidement clarifier les mesures de soutien au sport amateur comme professionnel, au regard des nouvelles annonces réalisées", conclut le communiqué de Michel Savin.