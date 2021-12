Boxe: le combat Yoka-Bakole reporté en raison de la jauge de spectateurs

Alors qu’il devait affronter le Congolais Martin Bakole le 15 janvier prochain dans l’Accor Arena de Bercy, Tony Yoka a vu son combat être reporté en raison de la jauge de spectateurs annoncée ce lundi, selon L’Équipe.

Les rebondissements s’enchaînent pour le prochain combat de Tony Yoka. Trois semaines après avoir appris qu’il ne combattra pas contre Carlos Takam, blessé, le boxeur français sait qu’il va devoir encore patienter pour défier Martin Bakole. Selon une information rapportée mardi par L’Équipe, le combat sera effectivement reporté, au lendemain de l’annonce d’une jauge de spectateurs.

"5.000 billets avaient été achetés"

Le Premier ministre Jean Castex a en effet déclaré ce lundi que les événements sportifs en intérieur ne pourront pas se tenir devant plus de 2.000 spectateurs à compter de lundi 3 janvier et pour une durée de trois semaines. Une contrainte qui pousse donc les organisateurs à reporter le combat, prévu à l’Accor Arena de Paris-Bercy le 15 janvier.

"L'imposition d'une jauge de 2.000 spectateurs ce n'est pas viable économiquement, ça pousse à un désastre financier, explique le promoteur de l’événement Jérôme Abiteboul dans les colonnes du quotidien. C’est une grande déception de devoir annuler cette soirée si près de son terme".

"5.000 billets avaient été achetés. C'est un casse-tête et un retour à la case départ qui annihile des mois de travail, regrette aussi Abiteboul. Nous espérons pouvoir offrir au public et aux téléspectateurs de Canal+ cette soirée boxe, avec une jauge et des conditions sanitaires satisfaisantes, dans les prochaines semaines. Nous sommes suspendus à la décision et aux prochaines annonces du gouvernement".

11 sur 11 pour Yoka en professionnel

Lors de son dernier combat, Tony Yoka avait battu le Croate Peter Milas par KO au terme de la septième reprise après une entame assez timide. Encore invaincu, le Français vise une douzième victoire en douze combats chez les professionnels. Mais le flou demeure encore sur le prochain épisode de sa conquête.