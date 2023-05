100€ reversés à sa Fondation à chaque km parcouru: la prolongation originale de Munetsi à Reims

Arrivé en 2019, Marshall Munetsi a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le Stade de Reims. Avec une "clause inédite". Pour chaque kilomètre parcouru par le milieu zimbabwéen, le club s'engage à reverser 100 euros à sa Fondation, qui œuvre notamment pour l'accès à l'éducation.

Un footballeur au grand cœur. Depuis son arrivée au Stade de Reims en 2019, Marshall Munetsi suscite l’admiration sur et en dehors du terrain. Nommé en début d’année au conseil mondial des joueurs, dépendant de la FIFPro (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels), le milieu de terrain de 26 ans, cadre dans l'équipe de Will Still, s'illustre par son engagement social et éducatif au Zimbabwe.

Active depuis quatre ans, la Fondation "Marshall Munetsi" œuvre notamment pour l'accès à l'éducation en payant des frais de scolarité à des étudiants, ou à travers des dons divers. Cet engagement va se poursuivre à travers une très belle initiative. Ce vendredi, Reims a officialisé la prolongation du joueur pour une année supplémentaire, soit jusqu’en 2027. Avec une "clause inédite".

Pour chaque kilomètre parcouru, 100 euros reversés à sa Fondation

"En effet : pour chaque kilomètre parcouru par le numéro 15 champenois avec le SDR, le Stade de Reims s'engage à reverser 100 euros à la Fondation Marshall Munetsi", explique le club dans un communiqué. L’opération prendra effet dès samedi à l’occasion de la rencontre de la 34e journée de Ligue 1 entre Reims et Lille (19h). Concrètement, les spectateurs et téléspectateurs pourront suivre en direct pendant le match le nombre de kilomètres parcourus par Munetsi ainsi que sa monétisation affichée en temps réels sur les panneaux LED et les écrans géants du stade Auguste-Delaune.

"On ne prolonge pas simplement le joueur, mais aussi l'homme, souligne le directeur général rémois Mathieu Lacour. Dis comme ça, ça peut paraître cliché, c'est pourquoi il était important de faire suivre les mots par des actes concrets. Depuis des années Marshall œuvre au Zimbabwe à travers sa fondation, n’hésitant pas à reverser une partie de son salaire à des fins caritatives. L’idée était d’ajouter une clause inédite dans son contrat, une sorte de bonus kilométrique afin de lui témoigner symboliquement notre engagement mais aussi de soutenir et d’encourager ce type d’initiative individuelle."

En octobre dernier, Munetsi s’était confié auprès de RMC Sport sur son engagement social : "Je ne peux pas aider tout le monde, mais ça fait déjà une grosse différence, car si ces jeunes ont du succès, ils pourront aider à leur tour. (…) Quand tu viens d’un pays qui n’est pas riche, tu n’as pas l’habitude d’avoir de l’argent à dépenser pour des choses matérielles, alors que des gens vont au lit sans avoir à manger. Je sais que je fais un bon travail en aidant les gens plutôt qu’en portant quelque chose de cher."