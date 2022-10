Stade de Reims: Marshall Munetsi, footballeur au grand coeur

Depuis son arrivée à Reims en 2019, Marshall Munetsi suscite l’admiration sur et en dehors du terrain. Le milieu de terrain de 26 ans reverse tous les mois une partie de son salaire pour aider à l’éducation de jeunes zimbabwéens.

"J’adore aider, je le fais parce que j’aime ça. Et je continuerai après ma carrière, Dieu m’a donné un talent pour que je puisse aider les autres." Quand on rencontre Marshall Munetsi, on comprend vite que c’est un footballeur à part. Chaque mois, il reverse 10 à 20% de son salaire, pour permettre à 60 enfants d’aller à l’école à Harare, la capitale de son pays natal. Un pays instable politiquement, et où plus d’un habitant sur trois vivent sous le seuil de pauvreté.

Il a donc choisi de s’investir dans l’éducation : "Je ne peux pas aider tout le monde, mais ça fait déjà une grosse différence, car si ces jeunes ont du succès, ils pourront aider à leur tour."

Un milieu travailleur

Marshall Munetsi est une vraie star au Zimbabwe, et dès qu’il a un peu de temps, il s’y rend pour récompenser les enfants les plus méritants, ou pour amener du matériel de football par exemple. Car selon lui, "si on a l’école et le sport, on peut faire ce qu’on veut de notre vie."

Pour le jeune homme de 26 ans, le sport de haut niveau a commencé très tôt, il quitte le Zimbabwe pour l’Afrique du Sud à 19 ans. Après des passages dans des clubs de Seconde Division, il signe pour les Orlando Pirates. C’est là qu’il est repéré par le Stade de Reims, séduit par son profil de milieu travailleur.

Mais son arrivée en France n’a pas changé son rapport à l’argent, qui n’a jamais été un moteur pour lui. Il se tient à l’écart des paillettes du monde du football : "Dans son salon, il y a un canapé, une télé, un vélo d’entrée de gamme, et c’est tout confie en souriant son agent Frédéric Rysse, de la société Wasserman. Les footballeurs peuvent vite se laisser griser, lui pas du tout."

Un homme important pour Oscar Garcia

Une vie simple, qui contente parfaitement Marshall Munetsi, lequel garde ses objectifs en tête. "Quand tu viens d’un pays qui n’est pas riche, tu n’as pas l’habitude d’avoir de l’argent à dépenser pour des choses matérielles, alors que des gens vont au lit sans avoir à manger. Je sais que je fais un bon travail en aidant les gens plutôt qu’en portant quelque chose de cher."

Mais son engagement associatif ne l’empêche pas d’avoir des ambitions sportives avec le Stade de Reims. Il est devenu une pièce importante dans le milieu de terrain de l’équipe entraînée par Oscar Garcia. L’international zimbabwéen a disputé 8 des 9 matchs de Ligue 1 cette saison, et a marqué un but. Il ne sera pas de trop samedi soir (21 heures) au stade Auguste Delaune pour faire face à l’armada parisienne.