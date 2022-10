Ajaccio-PSG: des jeunes supporters corses assurent avoir été agressés par des fans parisiens

Des supporters ajacciens du Gazélec, et non de l'ACA, ont déposé plainte pour violences et dégradations après avoir subi l'agression d'individus portant des vêtements susceptibles de les rattacher au Paris Saint-Germain.

Le match s’est déroulé sans heurts majeurs, que ce soit en tribunes ou sur la pelouse, entre les joueurs, à l’exception de l’apparition à plusieurs reprises de supporters sur le terrain de François-Coty. Mais sans gravité dans les faits. La nuit qui a suivi la rencontre entre l’AC Ajaccio et le Paris Saint-Germain (0-3) a été beaucoup plus agitée en revanche, au moins pour des Ajacciens qui disent avoir été pris à partie par des supporters parisiens, ou en tout cas identifiés comme tels sur la base d’indices vestimentaires. Les jeunes gens en question, tous âgés d’une vingtaine d’années, ont déposé plainte pour violences et dégradations. L’ouverture d’une enquête a été confirmée par la police et le parquet d’Ajaccio, rapporte France Bleu.

Des logos d'ultras parisiens

Deux hommes, supporters du Gazélec (l'autre club de la ville, aujourd'hui en National 3), racontent à nos confrères comment, alors qu’ils étaient stationnés près du tribunal d’Ajaccio, un groupe d’individus s’est jeté sur leur voiture et a fait pleuvoir les coups.

"Ils ont ouvert la voiture, m’ont mis des coups de gants de moto, de barre de fer. Ils étaient sept sur moi", raconte l’un d’eux, le seul à ne pas avoir pu prendre la fuite, arrivé au commissariat la pommette gonflée et la cuisse blessée, précise France Bleu. L’un de ses amis dit avoir repéré des emblèmes appartenant à des groupes d’ultras parisiens. "On a entendu plein de mots anti-Corses comme: 'On va vous crever bande de Corses'", appuie-t-il. Un supporter du PSG a également été blessé au visage aux abords du stade François-Coty, rappelle France Bleu. Pas si calme, finalement, cette soirée.