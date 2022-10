Ajaccio-PSG: l'astuce géniale de jeunes supporters pour avoir un autographe de Mbappé

De jeunes supporters ont rivalisé d'imagination pour obtenir un autographe de Kylian Mbappé à l'issue de la victoire du PSG à Ajaccio (3-0), vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1.

De gros ratés mais aussi quelques inspirations géniales. Auteur d’un doublé, ses 9e et 10e buts de la saison en championnat, Kylian Mbappé a été l’un des grands artisans de la large victoire du PSG à Ajaccio (3-0), vendredi soir, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Meilleur buteur de Ligue 1, le champion du monde de 23 ans s’est aussi mué en passeur décisif pour Lionel Messi sur une talonnade de génie.

Avant de quitter le stade François-Coty, Mbappé s’est illustré par un autre geste de classe. Il a pris un peu de temps pour signer des autographes à de jeunes supporters… qui ont trouvé une belle astuce pour attirer son attention. Perchés dans leur tribune, ils ont assemblé des chaînes d'écharpes pour les faire parvenir jusqu'à l'attaquant français, visiblement amusé par la scène.

Il avait signé avant cela une performance aboutie même s’il aurait pu un peu plus gonfler ses statistiques en se montrant plus efficace dans le dernier geste. "On a eu des temps forts et on n'a pas marqué, a reconnu Christophe Galtier après le match. Ça a donné de l'espoir à Ajaccio avant nos deux derniers buts magnifiques, dont celui de Messi. (...) La victoire est toujours importante, c'était un match qui vient après le classique contre l'OM et qui précède un grand rendez-vous en Ligue des champions (face au Maccabi Haïfa mardi prochain au Parc des Princes, sur RMC Sport)."